İstanbul Avcılar'da karşılıklı iki otele gece silahla ateş açıldı.

Cihangir Mahallesi Engin Sokak'ta karşılıklı yer alan iki otele gece saatlerinde silahla ateş eden şüpheli veya şüpheliler kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıdan önce otel sahiplerinden para istendiği öğrenildi.

Her iki otelde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgisi olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otelin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerini duyan bir çalışanın kaçması yer alıyor.