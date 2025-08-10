Thomas Reis: Sezona iyi başlamak önemliydi!

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara takıma sıcak havada destek verdikleri için teşekkür etti.

Taraftarların desteğinin hem oyuncuları hem de kendisi için çok önemli olduğunu belirten Reis, "Sezona iyi bir sonuçla başlamak çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutluyum. Saha şartları ne yazık ki futbol oynamaya elverişli değildi. Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde bu sahanın futbol oynanabilecek haline gelmesini umut ediyorum." dedi.

Reis, transfere ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Yönetimle düzenli bir şekilde konuşuyorum. 15 Eylül'e kadar süremiz var. Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. 1-2 takviye daha yapmamız gerekiyor. Şu anda halihazırda çalıştığımız bir kadro var. Bu kadrodan da memnunum. Herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için önemli olan bu maçta galip gelmekti. Takımım elinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştı. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman zordur. Yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Benim dileklerim ve istediğim pozisyonlar var." ifadelerini kullandı.