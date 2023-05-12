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THY 600'e yakın uçak sipariş edecek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunların 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak" dedi

THY 600'e yakın uçak sipariş edecek
AA

Yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarındaki "business" ve "ekonomi" sınıflarında yenilenen ikram menülerinin Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen tanıtımında konuşan Bolat, şirketin 2003 dünya klasmanında 20. sıralarda yer aldığını, bugün ise arz edilen koltukta kilometre bazında dünyanın 3. büyük hava yolu şirketi olduğunu anlattı.

Bir zamanlar THY için Avrupa'da "butik hava yolu" tabirinin kullanıldığına dikkati çeken Bolat, "THY, yerel hava yolundan bugün dünyanın zirvesine çıkmış. 2003 yılında, AK Parti iktidarında Türk Hava Yolları yepyeni bir stratejiye başladı. 2023 yılına geldiğimizde ise bu sene 85 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz. Geçen sene 82 milyon yolcu taşıdık. Pandeminin etkisinden çabucak kurtulduk. Diğer hava yolları tökezlerken THY çalışanlarıyla birlikte bu krizi basit bir şekilde atlattı." diye konuştu.

19 MİLYARIN ÜZERİNDE GELİR BEKLENTİSİ

THY'nin bu süreçte önemli karlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:

"THY, 2022 yılında Avrupa havacılık tarihinin en büyük rekoru olan 2,7 milyar dolar kar ilan etti. Şu an 414 uçağımız var. Gelecek 10 yılda, geçmiş 20 yıla bakarak daha mütevazi bir büyüme ile yüzde 7,4 büyüyerek 170 milyon yolcu taşımayı ve 810 uçaklık dev bir filoya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'ye 2003 yılında 5 milyar dolar katkı getirmişiz, 2023 yılında 19 milyarın üstünde bir gelir getiriyoruz. Eğer 810 uçakta 2033 yılına kadar stratejimiz uygulanırsa Türkiye'ye katkımız 141 milyar dolar olacak. Son 20 yılın 2 senesinde THY zarar etmiş, 2016'daki terör olaylarında ve 2020 yılında pandemide. Onun dışında 18 yıl boyunca her sene kar etmiş ve her sene çift haneli büyümüş. Ortalama yüzde 12 büyümüşüz. Bu tesadüfi gelen bir başarı değil."

THY'nin bu başarısında ikramların önemli rol oynadığını vurgulayan Bolat, bugün gelecek 10 yılda yolcuların THY'yi tercih etmelerini daha da artıracak bir yeni konseptten bahsedeceklerini söyledi.

Bolat, 500'e yakın meze hazırlandığını dile getirerek, "Tarifler çok iyi yetişmiş şefler tarafından hazırlanıyor. Yerel ürünler, taze ürünlerle bunu dünyaya sunuyoruz. İkramlarımızı bir üst seviye çıkararak yeni bir atılım yapıyoruz. Ayrıca uçakta herkese ücretsiz internet vereceğiz. THY, dünyanın en dijital üç hava yolundan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Avusturalya'ya uçuş başlatacaklarını, böylece dünyada uçmadıkları kıtanın kalmayacağını aktaran Bolat, "Butikten Zirveye" adlı bir kitap çıkardıklarını bildirdi.

Etkinlik öncesinde de basın mensuplarına açıklamada bulunan Bolat, "business" sınıfında kendi koltuklarını çok yakında kullanacaklarını anlattı.

Bolat, Türkiye'nin yumuşak gücü olarak havacılığa ve turizme çok önem verdiklerini, Türkiye getirdikleri yolcu profilini değiştirmeye çalıştıklarını, gelecekte şirketin ne olacağını planladıklarını belirtti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) 2-5 Haziran'da İstanbul'da toplanacağını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Orada üreticilerden bir tanesine büyük bir sipariş vereceğiz. Şu anda son duruma geldik. 600'e yakın uçak sipariş etmeyi düşünüyoruz. Bunların 200'ü geniş gövde, 400'ü dar gövde olacak. Bunun ilk ayağını IATA'da bir üretici ile bitirmek üzereyiz. Bu benim vizyonum. Başkaları gelip de 'Bu şirket hormonlu büyümüş' deyip 200 uçağa düşürüp çok güzel ense yapabilir. Ben son 18 yıldır doğru dürüst tatil yapmadım, kayağa gitmedim, yağmur yağınca başka yerlere gitmedim. Şirketimin başındaydım. Gelecek ekip, böyle motivasyonlu, böyle çok çalışan bir ekip mi olacak? Seçimler beklediğimiz gibi geçerse, beklentimiz o yönde, inşallah bir yol kazası olmayacak ve biz devam edeceğimizi düşünüyoruz. Onun için seçimleri bekliyoruz, 600 uçak 10 yılda gelecek. Bu sene sonunda 425 uçağımız olacak."

YENİ MENÜSÜNÜ TANITTI

Konuşmanın ardından THY'nin kabin ekipleri ile "DO&CO" şefleri yeni menüyü tanıttı.

Etkinliğe THY Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, köşe yazarları, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin tanıtılması hedefinden hareketle yeni ikram menülerinde hem geleneksel Türk hem de dünya mutfaklarından lezzetlere yer veren THY, menülerinde kullandığı ürünleri yüzde 80 oranında yerli üreticilerden temin ediyor. Yerli ve mevsimine uygun ürünler tercih edilerek oluşturulan menülerde Rize çayı, Afyon kaymağı, Erzincan petek balı ve daha birçok yöresel ürün yer alıyor.

Sağlıklı beslenme trendleri takip edilerek protein, sebze, meyve ağırlıklı ve daha az karbonhidratlı ürünlerle tasarlanan menüler, alanında uzman aşçılar tarafından günlük, en taze ürünlerle ve butik üretiliyor. Tüm yemekler yüksek hacimlere özel ve butik pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanıyor.

Yeni dönem ekonomi sınıfı menülerine daha önce sunulan ikramlardan farklı olarak kahvaltı saatlerinde olan seferler için yumurtalı yiyecekler, ev yapımı müsli ve peynir çeşitleri dahil edilirken yemek saatlerine denk gelen seferler için ise yöresel mezeler ile günlük taze olarak hazırlanan makarna ve ızgara seçenekleri sunuldu.

"Business" sınıfı yemek servislerine ise ev yapımı makarna, mantı ve spagetti seçeneklerinin yanı sıra zırhla çekilerek kömür ateşinde pişirilmiş Adana kebabı ile ızgara balık gibi ana yemekler ve birçok farklı yöresel mezeler eklendi.

Ayrıca kahvaltı servisinde daha önce sadece iki ana yemek seçeneği sunulurken yeni dönemde üç farklı ana yemek servis edilecek. Diğer bir seçenek olarak da pancake, krep, french tost gibi tatlı türleri eklenip menü zenginleştirilmeye çalışıldı. Daha sağlıklı içeriklerden oluşan kahvaltılık ürünler de yeni menüde yerini aldı.

Bunlara ilave olarak "business" sınıfında misafirlere farklı ev yapımı alkolsüz kokteyl ve sağlıklı içeriklerden oluşan detoks içecek çeşitleri de yeni menülere eklendi.

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