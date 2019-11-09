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HaberlerBasketbol

THY Avrupa Ligi'nde Türk takımları haftayı mutlu kapattı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, haftayı galibiyetle kapattı.

THY Avrupa Ligi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 7. hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertliler, Ataşehir'de konuk ettiği rakibini 90-82 yenerek bu sezon 2. galibiyetini elde etti ve haftayı 18 takımlı ligde 14. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise Yunanistan'dan bu sefer galibiyetle döndü. Geçen hafta Atina'da Panathinaikos'a 86-70 yenilen lacivert-beyazlılar, bu sefer aynı şehirde Olympiakos'a konuk oldu. Rakibini 19 sayı farkla 86-67 mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet sayısını 5'e yükseltti ve haftayı 5. sırada bitirdi.

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftada İspanyol temsilcisi Barcelona zirvede yer aldı. Barcelona, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i 93-86 yendi ve bir hafta sonra tekrar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haftanın sürpriz sonucuna ise Fransız temsilcisi ASVEL imza attı. ASVEL, sahasında konuk ettiği son şampiyon Rus ekibi CSKA Moskova'yı son saniyelerde bulduğu basketle 67-66 yenerek, rakibini liderlikten indirdi.

SONUÇLAR

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Zenit-Khimki: 73-87

Kızılyıldız mts-Real Madrid: 60-75

Olympiakos- Anadolu Efes: 67-86

Maccabi FOX-ALBA Berlin: 104-78

AX Armani Exchange Milan- Baskonia: 81-74

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih: 90-82

Zalgiris-Barcelona: 86-93

Panathinaikos-Valencia: 91-80

ASVEL-CSKA Moskova: 67-66

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın sonucunda oluşan puan durumu şu şekilde:

TakımOGMASYSAv.P
1. Barcelona7615835226113
2. AX Armani Exchange Milan7615605332713
3. CSKA Moskova7525885127612
4. Maccabi FOX7525725036912
5. Anadolu Efes7525595302912
6. Khimki7526095812812
7. Panathinaikos7435955722311
8. Real Madrid743546550-411
9. ASVEL743485525-4011
10. Baskonia7345384974110
11. Zalgiris734522515710
12. Bayern Münih734561562-110
13. Kızılyıldız mts725502521-199
14. Fenerbahçe Beko725515544-299
15. Olympiacos725498546-489
16. Zenit725476561-859
17. Alba Berlin716557615-588
18. Valencia Basket716513590-778

 

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