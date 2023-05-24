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Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy kura başvuruları 2 Haziran'a kadar Emlak Konut'un resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında 1+1 324 adet, 2+1 7601 adet ve 3+1 4512 adet dairenin sahipleri belirlenecek. İşte 2023 Emlak Konut THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları ve başvuru ücreti...

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  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları THY işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru şartları, tarihleri ve kura çekimi sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuruları https://kura.emlakkonut.com.tr/ internet sitesi üzerinden 2 Haziran'a kadar alınıyor. İşte 2023  Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvuru tarihleri, şartları ve ödemeleri hakkında merak edilenler...
  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLER NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER VE ÖDEME PLANI NASIL?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

     

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.
  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.

    Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    BAŞVURU İÇİN BİN TL ALINACAK

    Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak.

    THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVRUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.
  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    ÖDEME PLANI NASIL?

    Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

    Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

    İSTANBUL'DA İKAMET ETME ŞARTI ARANACAK

    Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
  • THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Emlak Konut ve THY Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi başvurusu nasıl yapılır, ödemeler nasıl yapılacak?

    GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

    "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

    Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

    Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

    Proje, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini de bünyesinde barındıracak.

    Sıfır atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip proje; ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan "Yeşil Proje" olma özelliği taşıyor, çevresel uygulamalarla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

    Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de çocuk oyun parkı ile eğitim kurumları da yer alıyor.

    Ayrıntılı bilgiye "emlakkonut.com.tr" adresinden ve "444 36 55" telefon numarasından ulaşılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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