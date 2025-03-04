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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı!

        THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:19
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        THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı!
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        THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günü yaşanacak. Lider Olympiakos'un ardından ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü 9. basamaktaki Olimpia Milano ile karşılaşacak. İtalya'nın Milano şehrindeki Unipol Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. THY Euroleague'de 12. sırada bulunan A. Efes de cuma günü saat 20.30'da 16. basamaktaki Virtus Bologna'yı konuk edecek.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos ise perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

        THY Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

        Yarın

        22.30 Paris Basketbol - Monaco

        6 Mart Perşembe

        22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız

        22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe

        22.30 Baskonia - Zalgiris Kaunas

        22.45 Panathinaikos - Real Madrid

        7 Mart Cuma

        20.30 A. Efes - Virtus Bologna

        22.00 ASVEL - Maccabi Tel Aviv

        22.15 Olympiakos - Partizan

        22.30 ALBA Berlin - Barcelona

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