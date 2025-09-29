Habertürk
        THY İletişim Başkanı Üstün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - İş-Yaşam Haberleri

        THY İletişim Başkanı Üstün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

        Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:38 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:38
        THY İletişim Başkanı Üstün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        THY İletişim Başkanı Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası THY ile ilgili açıklamalarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

        "THY olarak, 2002'de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100'üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz. Daha verimli ve daha çevreci uçaklarımızla bayrağımızı yarınlarda da dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracağız. Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

