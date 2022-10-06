THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı 0:00 / 0:00

DHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi.

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 6, 2022

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02:50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçak saat 03:11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir."