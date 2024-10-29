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        Haberler Bilgi Ekonomi THY UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, nasıl alınır?

        THY'den ucuz bilet kampanyası! 29 Ekim'e özel THY indirimli bilet kampanyası fiyatları ve indirimli hatlar

        Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak bilet kampanyası düzenledi. Buna göre şirket, yurt içi uçuşlarda geçerli ucuz uçak bileti satacak. 29-30 Ekim 2024 tarihleri arasında satın alınacak biletlerle 14 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında 849 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek. 29 Ekim'e özel kampanya için 78 bin 500 adet koltuk ayrıldı. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, nasıl alınır, ne kadar? İşte, THY indirimli bilet kampanyası hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:39
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        Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 29 Ekim’e özel bir kampanya hayata geçirdi. Buna göre THY, yurt içi 849 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Cumhuriyet Bayramı’na özel kampanya kapsamında 29-30 Ekim tarihleri arasında alınan ucuz uçak bileti 14 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, Türk Hava Yolları THY ucuz bilet kampanyası bilet fiyatları ne kadar, hangi şehirlere bilet var? İşte 2024 THY indirimli bilet kampanyası detayları...

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        THY'DEN 29 EKİM’E ÖZEL BİLET KAMPANYASI!

        Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak kampanya düzenledi.

        Buna göre şirket, yurt içine 849 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

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        14 ŞUBAT - 26 MART TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

        Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler, 29-30 Ekim tarihleri arasında bilet satın alacak.

        Yurt içi seyahatleri ise 14 Şubat 2025 - 26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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        THY İNDİRİMLİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

        Kampanya kapsamında 78.500 adet koltuk arz edildi.

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        KAMPANYA DETAYLARI

        Çıkış Noktası: İstanbul

        Varış Noktası: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

        Tek Yön Ecofly: 849 TRY

        Tek Yön Extrafly: 1.229 TRY

        Tek Yön Primefly: 1.299 TRY

        Çıkış Noktası: İstanbul

        Varış Noktası: Türkiye'deki diğer şehirler

        Tek Yön Ecofly: 849 TRY

        Tek Yön Extrafly: 1.179 TRY

        Tek Yön Primefly: 1.239 TRY

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        Çıkış Noktası: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Muğla, Ankara, Nevşehir

        Varış Noktası: İstanbul

        Tek Yön Ecofly: 849 TRY

        Tek Yön Extrafly: 1.229 TRY

        Tek Yön Primefly: 1.299 TRY

        Çıkış Noktası: Türkiye'deki diğer şehirler

        Varış Noktası: İstanbul

        Tek Yön Ecofly: 849 TRY

        Tek Yön Extrafly: 1.179 TRY

        Tek Yön Primefly: 1.239 TRY

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