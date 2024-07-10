THY yönetici maaşları hakkında açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Üstün, şirketin çalışan personeli ve yönetici maaşlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yollarının yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."