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        Haberler Gündem Teyit THY yönetici maaşları hakkında açıklama

        THY yönetici maaşları hakkında açıklama

        Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Üstün, açıklamasında "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yollarının yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:43
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        THY yönetici maaşları hakkında açıklama
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        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, şirketin yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Üstün, şirketin çalışan personeli ve yönetici maaşlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yollarının yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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        #thy
        #zamlı maaş
        #thy yöneticilerinin maaşları
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