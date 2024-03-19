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        Haberler Yaşam THY’den indirimli bilet kampanyası 2024: THY Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        THY'den indirimli bilet kampanyası 2024: THY ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Türk Hava Yolları bilet kampanyaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Satışa sunduğu ucuz biletlerle seyahat planları yaptıran şirkette yeni bir indirim haberi geldi. Peki THY Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 14:32 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:53
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        Türk Hava Yolları seyahatlerinden indirim imkanı sağlıyor. 65 yaş ve üzeri yolcular için yurt içi seyahat kapsamında yüzde 25 civarında indirim yapacağını duyurdu. İşte 2024 THY Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası tarihi

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        THY’DEN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

        Türk Hava Yolları yurt içi 8-16 Nisan 2024 tarihli seyahatlerde 65 yaş ve üzeri yolculara yüzde 25 indirimli bilet satıyor.

        16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.

        Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.

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