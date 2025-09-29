Tiago Djalo: Sergen hoca bana çok şey öğretiyor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, galibiyeti değerlendirdi.

"İyi bir maç oynadık. Zor bir maçtı ve Emirhan ile iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geliştirecek şeyler her zaman var. Bu hafta içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum."

"ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİ GELİŞMEK"

Gündemdeki derbiye odaklanmaktan önce takımın gelişimine bakılması gerektiğini söyleyen Djalo, sözlerine şöyle devam etti:

"Bence şu anda derbiyi düşünmekten ziyade, daha önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Hocamız hafta içerisinde neleri iyi yapmamız gerektiğini bize anlatacaktır. Önemli olan bizim sürekli daha ne kadar iyi olabiliriz, kendimizi ne kadar geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerektiği."

"SAVUNMADA REKABET VAR"

Beşiktaş'ın savunma hattındaki forma rekabetine değinen 24 yaşındaki futbolcu, takım içi kaliteye dikkat çekti:

"En önemli olan nokta, bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendisini adapte etmesi. Kalitem olduğunu biliyorum ve her maçta oynamak istiyorum. Diğer arkadaşlarım da kaliteli. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyor. Hocamız karar verecek."