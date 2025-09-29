Habertürk
        Tiago Djalo: Sergen hoca bana çok şey öğretiyor

        Tiago Djalo: Sergen hoca bana çok şey öğretiyor

        Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, 3-1'lik Kocaelispor galibiyetinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a ilişkin, "Sergen hoca bana çok şey öğretiyor" dedi.

        Giriş: 29.09.2025 - 23:25 Güncelleme: 29.09.2025 - 23:25
        "Sergen hoca bana çok şey öğretiyor"
        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, galibiyeti değerlendirdi.

        "EMİRHAN İLE İYİ OYNADIK"

        Maçın genelinde iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Portekizli stoper, takım içi uyuma dikkat çekti:

        "İyi bir maç oynadık. Zor bir maçtı ve Emirhan ile iyi oynadığımızı düşünüyorum. Geliştirecek şeyler her zaman var. Bu hafta içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz diye konuşacağız. Galip geldiğimiz için mutluyum."

        "ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİ GELİŞMEK"

        Gündemdeki derbiye odaklanmaktan önce takımın gelişimine bakılması gerektiğini söyleyen Djalo, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bence şu anda derbiyi düşünmekten ziyade, daha önemli olan kendimizi nasıl geliştirebiliriz. Hocamız hafta içerisinde neleri iyi yapmamız gerektiğini bize anlatacaktır. Önemli olan bizim sürekli daha ne kadar iyi olabiliriz, kendimizi ne kadar geliştirebiliriz diye düşünmemiz gerektiği."

        "SAVUNMADA REKABET VAR"

        Beşiktaş'ın savunma hattındaki forma rekabetine değinen 24 yaşındaki futbolcu, takım içi kaliteye dikkat çekti:

        "En önemli olan nokta, bir oyuncunun hocanın kararlarına göre kendisini adapte etmesi. Kalitem olduğunu biliyorum ve her maçta oynamak istiyorum. Diğer arkadaşlarım da kaliteli. Herkes yüzde yüzünü veriyor ve çok iyi çalışıyor. Hocamız karar verecek."

        "HOCAM BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETİYOR"

        Sergen Yalçın ile ilişkisini öven Djalo, kısa sürede Türkçe öğrenerek iletişimini geliştirmek istediğini belirtti:

        "Birçok defa hocamızla konuştum. Maçtan önce de özel konuştuk. Bu ilişki önemli. Çok kısa sürede Türkçe öğreneceğim ve daha rahat iletişim kuracağız. Hocamızın tecrübesi önemli ve bana çok şey öğretiyor. Elimden geldiğince takıma yardım etmeye çalışacağım her zaman."

        "TARAFTARA MESAJIM...

        Beşiktaş taraftarına da özel bir mesaj gönderen Djalo, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Bu maçtan dolayı mutluyum. Taraftara mesajım şu, herkes yüzde yüzünü verecek ve onların desteği ile birlikte umarım hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız."

