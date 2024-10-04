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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar

        Afrika'ya açılan kapı Mısır ile ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar olarak açıklandı

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:44
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        Ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar
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        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, “Mısır ile İhracat ve Yatırım Fırsatları” semineri gerçekleştirildi. Dünya genelinde daha fazla pazara ulaşmayı ve Bursa'nın ihracatçı kimliğini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Mısır, Afrika'daki en önemli ticaret partnerimiz konumunda yer alıyor. Bursa iş dünyası olarak iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

        BTSO, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerdeki ticaret ve yatırım fırsatlarını üyelerine tanıtmak amacıyla bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Bugüne kadar ABD'den Azerbaycan'a, Almanya'dan Özbekistan'a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihracat ve yatırım imkanlarının paylaşıldığı 60'tan fazla toplantı gerçekleştiren BTSO son olarak “Mısır ile İhracat ve Yatırım Fırsatları” seminerine ev sahipliği yaptı. Mısır Tam Yetkili Bakan Ticari Konsolos Aly Mohamed Basha'nın katılımıyla düzenlenen seminere iş dünyası temsilcileri katıldı.

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        “BURSA'NIN IHRACATÇI KIMLIĞINI DAHA DA GÜÇLENDIRMEYI HEDEFLIYORUZ”

        Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Mısır'ın derin tarihi ilişkilere ve ortak kültürel mirasa sahip iki ülke olduğunu belirterek, iş dünyası temsilcileri olarak iki ülke arasındaki ilişkileri ticaret bağlantılarıyla daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bursa'nın dış ticaret hacminin 27 milyar dolara ulaştığını, kentteki ihracatçıların ürünlerini dünya genelinde 200'ü aşkın ülke ve bölgeye göndermeyi başardığını vurgulayan Koçaslan, “İhracatta geldiğimiz nokta önemli ancak bununla yetinmiyoruz. Hedefimiz, dünya genelinde daha fazla pazara ulaşmak ve Bursa'nın ihracatçı kimliğini daha da ileri taşımaktır. Bu amaçla, son dönemde birçok ülke ile ticaret potansiyelimizi geliştirecek toplantılar gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülke Mısır da ihracat stratejimizin önemli bir parçasıdır. Mısır, ülke sınırlarının dışında, ayrıca ihracatçılarımız için Afrika ve Orta Doğu'ya açılan kapıdır. Ülkemizin 2023 yılında Mısır'a gerçekleştirdiği ihracat 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise yaklaşık 7 milyar dolar düzeyindedir. Son 5 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer alan Türkiye'nin Mısır ile ticaret hacmi, Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 15 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin ihracat üssü Bursa olarak bizler de bu hedefe en yüksek düzeyde katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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        “BURSA'DAN MISIR'A 139 MILYON DOLARLIK IHRACAT”

        Bursa ve Mısır arasındaki ticari ilişkilere değinen Muhsin Koçaslan, 2023 yılında Bursa'dan 218 firmanın Mısır'a ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Mısır'a en fazla ihracat yapan sektörlerin çelik, kimyevi maddeler, tekstil ve hammaddeleri, elektrik ve elektronik ile otomotiv endüstrisi olduğunu belirten Koçaslan, “Mısır'dan ithalatımızda ise sırasıyla plastik ve mamulleri, demir çelik ürünleri, inorganik kimyasallar, mineral yakıtlar ve mineral yağlar yer aldı. 2023 yılında Mısır gibi önemli bir pazara gerçekleştirdiğimiz ihracat 139 milyon dolar, toplam dış ticaret hacmimiz ise 230 milyon düzeyinde. Bu rakamları kesinlikle yeterli bulmadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bugünkü buluşmamızın Mısır ile ticaretimizin gelişmesine ivme kazandıracağına ve şehrimiz ile Mısır arasındaki ticaret köprülerini güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

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        2 MILYARLIK PAZARA ERIŞIM IMKANI

        Mısır Tam Yetkili Bakan Ticari Konsolos Aly Mohamed Basha, ülkenin 115 milyonluk nüfusu ile büyük ve dinamik bir iç pazara sahip olduğunu, ayrıca serbest ticaret anlaşmaları ile 2 milyarlık bir pazara erişim imkanı sağladığını söyledi. Mısır ekonomisinin 2023 yılında yüzde 3,8 büyüme kaydettiğini söyleyen Basha, Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilerin potansiyeli, ihracat ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler paylaştı.

        Bursa iş dünyası temsilcileri de toplantıya ilişkin görüşlerini paylaştı. Toplantıya katılan Cihan Aktaş, BTSO'nun dış ticareti artırmaya yönelik hayata geçirdiği proje ve çalışmaların firmalara önemli katkılar sağladığını söyledi. Firmaların küresel ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüme ayak uydurması ve dünyaya açılması gerektiğini ifade eden Aktaş, “Bu çerçevede bugün BTSO tarafından düzenlenen Mısır ülke tanıtım toplantısının tüm firmalar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

        ''İHRACAT KONUSUNDA AYDINLIK YOL''

        Mustafa Ünal ise küresel ekonomide yaşanan durgunluk sürecinde Türkiye için en önemli çıkış yolunun ihracat olduğuna dikkati çekti. Toplantıda ihracatçıların Mısır pazarına açılması konusunun ele alındığını söyleyen Ünal, “Ülkedeki potansiyel fırsatlara ilişkin değerli bilgiler aldık. Tekstil, ev tekstili, plastik ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde ihracat için fırsatlar olduğunu öğrendik. Mısır'a ihracat konusunda iş dünyamızın önünde aydınlık bir yol olduğunu düşünüyorum. İhracatımızı ne kadar artırırsak, ülkemizin geleceğine o kadar umutla bakarız" ifadelerini kullandı.

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