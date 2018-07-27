Trump, AB ile ticarette sıfır tarife, sıfır bariyer ve sıfır sübvansiyon hedefliyor ve bunu her fırsatta vurguluyor. Geçtiğimiz hafta yapılan G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de "Gümrük vergileri olmadan serbest ticaret anlaşması müzakereleri yapılmasını kabul edebiliriz" demişti.
Almanya ve Fransa maliye bakanları ise müzakereler için önce ek gümrük vergisinin geri çekilmesini şart koşmuştu. Gelinen noktada Trump, demir çelik ve alüminyuma uygulanan ek verginin ulusal güvenlik için önemli olduğunu belirterek geri adım atmadı ama AB için en hassas nokta olan otomotiv dışındaki endüstriyel ürünlere yönelik tarifelerin, tarife dışı kısıtlama ve sübvansiyonların sıfırlanması için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
Ticaret görüşmeleri devam ederken ABD, Avrupa Birligi'nden gelecek otomobillere ek vergi uygulamayacak. Böylece AB zaman kazanmış oldu ama bunun karşılığında ABD'den daha fazla soya fasulyesi ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı yapmaya söz verdi.
Trump da çiftçiler için 12 milyar dolarlık bir acil yardım paketi hazırladı. AB'nin soya fasulyesi almaya söz vermesi çiftçiler için önemli ancak küçük bir adım. Çin geçtiğimiz yıl ABD'den 12.3 milyar dolarlık olarlık soya fasulyesi ithal etti, AB'nin ithalatı ise 1.6 milyar dolarda kaldı.
ENERJİDE DE TRUMP'IN İSTEDİĞİ OLDU
Enerji konusunda da Trump'ın istediği oldu. Trump iki hafta önce Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Almanya'nın Rusya'yla yürüttüğü enerji işbirliğini "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" sözleriyle eleştirmiş, Almanya'ya Rusya yerine ABD'den gaz almalarını önermişti. Dünkü görüşmede de enerji konusu da tatlıya bağlandı:AB, ABD'den daha fazla LNG alacak. ABD, 2016 yılından buyana Avru pa'ya 41 gemiyle LNG ulaştırdı. Bu ABD'nin toplam LNG ihracatının yüzde 10'una denk geliyor.
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