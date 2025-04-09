Ticari yatta kaçak göçmenler yakalandı

Milas ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen ticari yat ve lastik bot olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli ticari yat ve fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki toplam 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.