Evde bakım maaşı yeni yılda yapılan zammın ardından 4.337 TL oldu. Yardım parası alan vatandaşlar "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere evde bakım paraları kademeli olarak il il yatıyor. İşte Mart ayı evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı...