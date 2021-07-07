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TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok'a erişim sorunu

TikTok çöktü mü? Sorusu kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Dünya çapında popüler olan Tiktok uygulamasına erişim sağlanamıyor. Peki, Tiktok neden açılmıyor? Konuyla ilgili ayrıntılar

TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? TikTok'a erişim sorunu

TikTok çöktü mü? TikTok neden açılmıyor? Tiktok'ta erişim sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Dün gece saat 23:00'da itibaren problem yaşayan aboneler yetkililerden açıklama bekliyor.

TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim problemi yaşanan Tiktok'ta dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.

Canlı arızasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar dün gece saat 23:00'dan bu yana sorun yaşadığını belirtiyor.

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