Sosyal medyada günün konulardan biri de Ece Sungur oldu. Ece Sungur TikTok fenomeni olarak tanınıyordu. İfşa görüntülerinin sızdırılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ece Sungur canlı yayında "ifşa" görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada zorla yaptırıldığına dair iddialarda bulunduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerin yayılmadan kaldırılmasını talebinde bulundu.