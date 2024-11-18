TikTok'ta sahte Liam Payne cenazesi akımı şarkıcının hayranlarını kızdırdı
Geçen ay kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne, henüz toprağa verilmedi. Ancak TikTok'ta yayılan sahne cenaze görüntüleri, şarkıcının hayranlarını öfkelendirdi
Hayranları, geçen ay Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in cenaze törenini beklerken, TikTok'ta sahte bir cenaze paylaşımı akımı başladı.
Bazı TikTok kullanıcıları, eski One Direction grubu üyesinin cenazesinden olduğunu iddia ettikleri sahte görüntüleri sosyal medyada yayarak Payne'in hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı ve öfkelendirdi.
31 yaşında hayatını kaybeden Payne'in bu hafta toprağa verilmesi planlanıyor. Ancak TikTok kullanıcıları çeşitli cenazelerden klipler yayınlıyor ve bunların Payne'e ait olduğunu öne sürüyor.
Dikkat çekmeye yönelik bu sosyal medya akımını 'saygısızlık' olarak nitelendiren Payne hayranları, İngiltere'nin Wolverhampton şehrindeki St. Peter's Kolej Kilisesi'nin önüne çiçekler ve notlar bırakarak şarkıcıyı anmaya devam ediyor.
Payne'in cenazesiyle ilgili ayrıntılar gizli tutulsa da şarkıcının cenazesinin bu hafta, doğduğu yer olan Wolverhampton'da yapılması bekleniyor. Payne'in son uğurlama töreninin, büyüdüğü eve yakın olan Pendeford'daki St. Peter's veya St Paul's Kilisesi'nde yapılacağı söyleniyor.
Ünlü şarkıcının babası Geoff Payne, trajik olayı duyunca Arjantin'e gitti ve oğlunun cenazesiyle birlikte İngiltere'ye dönmesine izin verilene kadar ülkede kaldı. Acılı baba, cenazeyle birlikte geçen perşembe İngiltere'ye döndü.
Arjantin'de olayla ilgili soruşturma sürerken, Payne'in otopsi ve toksikoloji raporları daha önce açıklanmıştı. Otopsi raporunda, Payne'in otel odasının balkonundan "yarı veya tam bilinç kaybı" halinde düşmüş olabileceği belirtilirken, toksikoloji raporunda, ölüm anında ünlü şarkıcının kanında kokain olduğu tespiti yer almıştı.
Soruşturmayı yürütenler, Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit etmişlerdi. Bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açmıştı.
Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürünün 911 acil yardım hattını arayarak, agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar ettiği öğrenilmişti.