Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır, hangi ayetler okunur? Tilavet secdesinde okunacak ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşu

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Tilâvet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan secde ayetleri okunduğunda veya dinlendiğinde yerine getirilen özel bir ibadettir. Uygulama için öncelikle abdestli olunması tavsiye edilir. Kişi, içten bir niyetle tilâvet secdesi yapacağını belirledikten sonra kıbleye yönelir ve “Allahu Ekber” diyerek secdeye gider. Secde sırasında alın, burun, eller, dizler ve ayaklar yere temas ettirilir; bu esnada “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” ifadesi okunur. Secdeden kalkarken yine “Allahu Ekber” denir ve ibadet tamamlanmış olur. Tilâvet secdesi, namaz dışında gerçekleştirilen kısa bir ibadet olup Kur’an’a saygının ve teslimiyetin bir ifadesi olarak kabul edilir.