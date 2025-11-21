Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır, hangi ayetler okunur? Tilavet secdesinde okunacak ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşu

        Tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır, hangi ayetler okunur? Tilavet secdesinde okunacak ayetlerin Arapça ve Türkçe okunuşu

        İslam alemini ilgilendiren konular arasında yer alan tilâvet secdesi, son dönemde pek çok kişi tarafından merak konusu oldu. Tilâvet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen 14 ayetle ilgilidir; yani bu ayetler okunduğunda veya işitildiğinde secde yapılması gerekir. Peki bu 14 ayette hangi ayetler yer alıyor ve tilâvet secdesi nasıl uygulanıyor? İşte, tilâvet secdesine yönelik bilmeniz gereken tüm detaylar…

        Giriş: 21.11.2025 - 14:38 Güncelleme: 21.11.2025 - 14:48
        1

        Kur’an-ı Kerim’de 14 ayet, okunduğunda veya işitildiğinde tilâvet secdesi yapılmasını gerektirir. Bu özel secde, namaz dışında da yerine getirilebilen kısa bir ibadettir ve Allah’a teslimiyetin bir göstergesidir. Peki, bu 14 ayet hangileri ve tilâvet secdesi nasıl yapılır? İşte, okunacak tüm ayetletin Arapça-Türkçe okunuşu ve tilâvet secdesi detayları

        2

        TİLAVET SECDESİ NEDİR?

        Tilâvet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de secde âyetleri okunduğunda veya duyulduğunda yapılan özel bir secdedir.

        Temel noktalar:

        Kur’an’da secde işareti bulunan 14 ayet var. Bu ayetlerden biri okunduğunda veya dinlendiğinde tilâvet secdesi gerekir.

        Namaz dışında da yapılabilir; tek bir secdeden oluşur, kısa sürer.

        Abdestli olmak, kıbleye dönmek ve kısa bir niyet etmek uygun olandır.

        Secdede “Sübhâne Rabbiye’l A’lâ” denir, ardından doğrulup bitirilir.

        Kısacası: Kur’an’daki özel ayetlere karşı gösterilen saygı ve teslimiyetin bir ifadesidir.

        3

        TİLAVET SECDESİNDE HANGİ AYETLER OKUNUR?

        Kur’an’da genel kabul gören 14 secde ayeti şunlardır:

        A’râf Suresi 206. ayet

        Ra’d Suresi 15. ayet

        Nahl Suresi 50. ayet

        İsrâ Suresi 109. ayet

        Meryem Suresi 58. ayet

        Hac Suresi 18. ayet

        Furkan Suresi 60. ayet

        Neml Suresi 26. ayet

        Secde Suresi 15. ayet

        Sâd Suresi 24. ayet

        Fussilet Suresi 38. ayet

        Necm Suresi 62. ayet

        İnşikak Suresi 21. ayet

        Alak Suresi 19. ayet

        4

        TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

        Tilâvet secdesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan secde ayetleri okunduğunda veya dinlendiğinde yerine getirilen özel bir ibadettir. Uygulama için öncelikle abdestli olunması tavsiye edilir. Kişi, içten bir niyetle tilâvet secdesi yapacağını belirledikten sonra kıbleye yönelir ve “Allahu Ekber” diyerek secdeye gider. Secde sırasında alın, burun, eller, dizler ve ayaklar yere temas ettirilir; bu esnada “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ” ifadesi okunur. Secdeden kalkarken yine “Allahu Ekber” denir ve ibadet tamamlanmış olur. Tilâvet secdesi, namaz dışında gerçekleştirilen kısa bir ibadet olup Kur’an’a saygının ve teslimiyetin bir ifadesi olarak kabul edilir.

        5

        A’RÂF 206 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: İnne allazîne ‘inda rabbike lâ yastakbirûne ‘an ‘ibâdetihi ve yusabbihûnehu ve lehu yesjudûn

        Türkçe anlamı: Rabbinin katında bulunanlar O’na kulluk etmekten geri durmaz; O’nu över ve O’na secde ederler.

        6

        NALH 50 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Yehâfûne rabbahum min fawqihim ve yaf‘alûne mâ yûmarûn

        Türkçe anlamı: Rablerinden korkarlar ve kendilerine emredilenleri yerine getirirler.

        7

        RA’D 15 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Ve lillâhi yesjudu men fî's-semâvâti vel-ardı tav‘an ve kerhan ve zilâluhum bil-ghudûvi vel-âsâl

        Türkçe anlamı: Göklerde ve yerde olan her varlık, ister gönüllü ister istemeyerek, Allah’a secde eder; gölgeleri de sabah ve akşam O’nu över.

        8

        İSRÂ 109 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Ve yehkirrûne lil-’ezqâni yebkûn ve yezîdûhum husû‘ûn

        Türkçe anlamı: Alçalıp ellerini ve alınlarını yere koyarak ağlarlar; bu huşu ve teslimiyetlerini artırır.

        9

        MERYEM 58 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe sellû li rabbihim ve esjudû

        Türkçe anlamı: Rablerine dua eder ve secde ederler.

        10

        HAC 18 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Ve men yus'lim lillahi ve yuhsen eshârahu ve yebkî

        Türkçe anlamı: Allah’a teslim olan ve kalbi huşu içinde olan kişi secde eder ve ağlar.

        11

        FURKAN 60 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbiküm ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na yönelin.

        12

        NEML 26 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Ve enâ allazîne âmenû ve esjudû ve eshebbû

        Türkçe anlamı: İnananlar Rablerine secde eder ve O’na yönelirler.

        13

        SECDE 15 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li’L-lâh ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Allah’a secde edin ve O’na teslim olun.

        14

        SÂD 24 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbik ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na yönelin.

        15

        FUSSİLET 38 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbik ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na teslim olun.

        16

        NECM 62 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbik ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na yönelin

        17

        İNŞİKAK 21 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbik ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na teslim olun.

        18

        ALAK 19 TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU

        Türkçe okunuş: Fe esjudû li rabbik ve eshebbû

        Türkçe anlamı: Rabbinize secde edin ve O’na yönelin.

