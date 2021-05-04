9 yıl sonra yeniden

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Gerçek bir tiyatro tutkunu olarak dünya tiyatrosunun peşinden ülke ülke dolaşan ve tüm seyahatlerinin rotasını, görmek istediği oyunların sahne takvimlerine göre ayarlayan Tilda Tezman'dan tiyatroseverler ve tiyatro üreticileri için ikinci kitap geldi. 'Oyunname II', hem tiyatroseverlerin bu dönemdeki oyun izleme açlığına ilaç olmaya, hem de bu sektördekiler için yeni bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. Okurunu büyülü bir tiyatro yolculuğuna çıkaran kitap, tüm kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında satışa çıktı.

'Oyunname II', Tilda Tezman'ın ilk kitabı 'Oyunname'nin yayımladığı 2012'den bugüne kadar kesintisiz takip ettiği Avignon Tiyatro Festivali, Paris ve New York sahnelerinde izlediği oyunlar arasından titizlikle seçtiği 70'e yakın oyunu kapsıyor. Kendi gözünden oyunların yansımalarının, oyun izleyerek geçirdiği büyülü saatlerin kalbinde ve zihninde canlı kalması için, yaptığı her yolculuk dönüşünde izlediği oyunları kaleme alan Tezman kitabını; "Tiyatroseverlerle paylaştığım samimi mektuplardan ortaya çıkan bir hatıra defteri gibi..." diye tanımlıyor. Kitapta sahne sanatları alanındaki birikimler ve kritiklere, sade bir üslup ve oyunlara ait ilham veren fotoğraflar eşlik ediyor.

Çocukluk yıllarında başlayan tiyatro sevgisini zaman içinde bir tutkuya dönüştüren ve tiyatro dünyası ile olan ilişkisini uzun yıllar Milliyet Sanat Dergisi başta olmak üzere farklı yayınlarda kaleme aldığı yazılarla da sürdüren Tilda Tezman, kitaplarında tamamen dünya tiyatrosuna odaklanıyor. Tiyatroyu her şeyden önce bir ifade özgürlüğü platformu olarak tanımlayan ve tiyatronun dönüşümüne yakından tanıklık eden yazar, kitabında sahne sanatları alanındaki birikimini ve kritiklerini çok sade bir üslupta ve oyunlara ait, ilham veren görsellerle desteklemiş.

Tilda Tezman, ilk kitabını yazdığında, tiyatro tutkusunu şöyle anlatmıştı; "Ben seyahat dönüşlerinde bavulumu açtığımda, odamın dört bir yanına yayılan sahne tozunu ve kokusunu, insanın benliğini okşarcasına akıp giden replikleri, ruha hitap eden hoş müzik nağmelerini, oyuncuların yıldızlarla bezenmiş pırıltısını paylaşmaktan mutluluk duyan bir tiyatro severim. Tiyatro zamansız... Tiyatro mekânsız... Tiyatro evrensel bir mucize... Tiyatro sonu olmayan, bayram tadında, şenlik kıvamında bir yolculuk... Hayatın ta kendisi... Hayat devam ettikçe, perde hiç kapanmayacak."