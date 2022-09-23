'Resesyona rağmen hedefi tutturacağız' 0:00 / 0:00

Haziran ayında Türkiye ihracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni başkanı olarak göreve başlayan Mustafa Gültepe, bir grup basın mensubu ile bir araya gelerek, Türkiye ve dünyadaki güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin teknik olarak resesyona girdiğine, Türkiye'nin en önemli pazarı konumundaki AB ülkelerinde de daralma etkilerinin görülmeye başlandığına dikkat çeken Gültepe, mevcut durumun belirsizliği beraberinde getirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 48.4'ünü, yani neredeyse yarısını AB ülkeleri ve ABD'ye yaptığını hatırlatan Gültepe, "Avrupa piyasalarındaki endişelerin ve küresel ekonominin genel gidişatındaki değişmelerin ihracatımıza olası etkilerini önümüzdeki üç ayda çok daha net bir şekilde görebileceğiz" dedi.



Gültepe, 2023'ün ilk yarısının enerji krizi ile durgunluğun en çok hissedileceği dönem olacağı vurgulayarak, "Neredeyse tüm dünyada merkez bankaları parasal sıkılaşmaya gitti ve buna devam edeceklerinin sinyallerini veriyorlar. Bu durumda en büyük pazarımız olan Avrupa'da talebin baskılanması ihracatımızı olumsuz etkileyebilir. Öte yandan, parasal sıkılaşma Avrupa'daki arzda da azalmaya yol açacak. Üretimin düşmeye başladığını gösteren işaretler geliyor. Avrupa, başta asgari ücret düzenlemesi olmak üzere, çeşitli politikalarla parasal sıkılaşmanın neden olacağı alım gücü kaybının önüne geçmeye çalışıyor. Hane halklarının alım gücündeki düşüş sınırlı kalır ve Avrupa'da üretim daralmaya devam ederse bu durum bazı sektörlerimizde ihracatımızı olumlu yönde etkileyebilir" uyarısında bulundu.

Euro/Dolar paritesinin önümüzdeki dönemde etkisini göstereceğini de kaydeden Gültepe, "Gelecek yıl daha düşük kârlı bir ihracat dönemi bizi bekliyor. Paritenin mevcut durumu bazı sektörleri olumsuz etkileyecek" dedi.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos dönemini 165.7 milyar dolar ihracatla tamamladığını hatırlatan TİM'in yeni başkanı Gültepe, "Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekoru kırdık. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her şeye rağmen 2022 yılı için öngördüğümüz 250 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'BANKALAR KREDİ KULLANDIRMADA İSTEKSİZ'

Türkiye'nin ihracatını en kısa sürede 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Gültepe, bu hedefe ulaşılabilmenin yolunun kapasite artırıcı yatırımdan geçtiğini vurguladı.

Yatırım için ihracatçının finansmana ihtiyacının daha da artacağını vurgulayan Mustafa Gültepe, "Kullanılan kredilerin dövize gitmesi endişesiyle birtakım düzenlemeler yapılıyor. Son düzenlemelerin ardından ticari kredi faizlerinde 10 puana yakın bir gerileme oldu. Ancak bankalar zorunlu karşılık kararı nedeniyle kredi kullandırma konusunda isteksiz görünüyorlar. Reeskont kredilerinin kullanımında, ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini TL'ye çevirme koşulu nedeniyle firmalarımız bu kredileri kullanmaktan kaçınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mervcut şartların, dış ticaret yapan firmalar için yönetilmesi zor olduğuna da değinen Gültepe, "Çünkü ihracatçı firmalarımız aynı zamanda ithalat da yapıyorlar. Eximbank kredilerinin sınırlı olması, Merkez Bankası'nın kısıtlı miktarda reeskont kredisi kullandırması, TL kredilerde firmaların döviz varlığıyla ilgili kısıtlamalar, finansmana erişim konusunda zorlukları oluşturuyor. Farklı endişelerle kredi kaynaklarını dövize dönüştürenler olabilir. Ancak endişeli azınlığın yaptığı yanlışların cezasını tüm ihracatçılarımızın ödemesi ülkemiz adına doğru değil. Karar alıcıların zorlu bir süreç yönettiğinin bizzat tanığıyım. Ancak bu zorlu süreçten ülkemizi selamete çıkarabilmemiz için yatırım, üretim ve ihracattan başka seçenek görünmüyor. Finansmana erişim kolaylığı bu süreçte kilit rol oynuyor" görüşünü paylaştı.

İHRACATÇININ 'SÜRDÜRÜLEBİLİR' TALEPLERİNİ SIRALADI

Mustafa Gültepe, küresel ekonominin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini, Türkiye'nin bu süreci fırsata çevirebilmesi için çok hızlı hareket etmek durumunda olduklarının da altını çizdi.

Yeni dönemde sürdürülebilir ve çevre dostu üretimin büyük önem kazandığını ifade eden Gültepe, "Bu alanlarda mevcut mevzuat ve kamu desteklerinin henüz yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bununla beraber Sürdürülebilirlik Eylem Planı yayınlandı ve detaylandırılıyor. Devletimizin ve hükümetimizin bu konuda iradesinin olması çok önemli. Sürecin en verimli şekilde yürütülmesi için ihracatçılarımızın talepleri şöyle sıralayabilirim:

- Firmaların yeşil dönüşüm amacı ile yapacakları tüm yatırımlar, bölge ve sektör fark etmeksizin özel bir yatırım teşvik düzenlemesi ile desteklenmeli,

- Avrupa Birliği'nin sınırda karbon vergisi düzenlemesinin yaratacağı ek maliyeti en aza indirmek için, öncelikli muhatap sektörlerde uyum desteklenmeli, karbon piyasaları kurulmalı, yeşil finansman olanakları genişletilmeli,

- Firmaların yeşil dönüşümü sağladıklarına ilişkin sertifikalandırma yapılmalı, gerekli testler vb. için alt yapı kurulmalı" dedi.