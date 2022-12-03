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Time dergisi 2022'nin en iyi 10 dizisini seçti

Time dergisi editörleri, yılın bitimine kısa süre kala 2022'nin en iyi dizilerini sıraladı. İşte dergiye göre yılın başarılı 10 dizisi

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  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    10. RAP SH!T (HBO MAX)

    Issa Rae Amerikan komedi-drama televizyon dizisi Insecure ile birlikte sektörün en talep gören isimlerinden biri haline geldi. Rap Sh!t, Rae'nin elinden çıkan bir diğer başarılı dizi. Yapım, müzik endüstrisinde başarı bulmaya çalışan Miami merkezli iki rapçiye odaklanıyor. Hip-hop komedisinde farklı hayatlardaki lise arkadaşları Aida Osman ve KaMillion'un hikayesi anlatılıyor.
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    9. MADE FOR LOVE (HBO MAX) 

    Komedi ve bilim kurguyu bir araya getiren Made for Love bir teknoloji milyarderiyle evli olan Hazel'ın ilginç hikayesini anlatıyor. Genç kadın, beynine takılan bir çip vasıtasıyla sürekli izlendiğini keşfedince kocasından ayrılmaya çalışıyor. Dizinin başrollerinde Cristin Milioti ve Billy Magnussen yer alıyor. Alissa Nutting'in 2017 yılında yayımlanan romanından uyarlanan dizinin 3. sezon onayı alamadığını belirtelim. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    8. DERRY GIRLS (NETFLIX)

    Dizi 1990'larda Kuzey İrlanda'da yaşanan siyasi çatışmaların ortasında evrensel ergenlik sorunlarıyla başa çıkmaya çalışan 5 neşeli öğrenciye odaklanıyor. Katolik lisesinde okuyan Erin, Orla, Clare, Michelle ve James'in türlü maceralarda kendilerini bulduğu dizi toplamda 3 sezon... 2018'de başlayan dizinin ne yazık ki 4. sezonu olmayacak. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    7. ATLANTA 4. SEZON (FX)

    Atlanta, Princeton'dan ayrıldıktan sonra memleketi Atlanta Georgia'ya dönen Earnest "Earn" Marks karakterini konu alıyor. Donald Glover tarafından geliştirilen dizide, kendileri ve ailelerine daha iyi bir hayat sağlamak için Atlanta rap piyasasında isim yapmaya çalışan Earnest "Earn" Marks ve kuzeni Alfred "Paper Boi" Miles'ın başlarından geçen olaylar anlatılıyor.
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    6. BETTER THINGS (FX)

    Time'ın "Hollywood kadın düşmanlığı ve yaş ayrımcılığı üzerine keskin bir yorum. Bekar annelik hakkında şimdiye kadar yapılmış en iyi dizi" yorumunu yaptığı dizi Los Angeles'ta kızlarını yetiştirmeye çalışan Sam Fox'u merkez alıyor.3 kızının hem annesi hem de babası olan Sam, bir yandan kızlarının hayatlarına yön verirken diğer yandan da kendine vakit ayırmaya çalışıyor. 2016 yılından beri ekranlarda olan dizinin şu an için 5 sezonu bulunuyor. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    5. THIS IS GOING TO HURT (AMC+)

    Adam Kay tarafından oluşturulan dizi, Ulusal Sağlık Servisi hastanesinde kadın doğum ve jinekoloji servisinde çalışan bir grup genç doktorun hayatlarına odaklanıyor. Ben Whishaw'ın başrolde olduğu tıbbi drama dizisi, hem sağlık çalışanları hem de hastalar için ekonomik eşitsizliğin olduğunu yalın bir şekilde tasvir edilmesiyle övülüyor. 2022 yapımı dizinin henüz bir sezonu bulunuyor. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    4. RESERVATION DOGS (FX/HULU)

    Oscar ödüllü Taika Waititi'nin komedi-dram türündeki dizisi Reservation Dogs'ta Waititi'ye Sterlin Harjo eşlik ediyor. Oklahoma'da yaşayan ergen yerlilerin yaşamını anlatan dizi, ergenlerin Kaliforniya'ya gelebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    3. SEVERANCE (APPLE TV+)

    Severance, Dan Erickson tarafından yaratılan, Ben Stiller ve Aoife McArdle tarafından yönetilen Amerikan bilim-kurgu psikolojik gerilim dizisi... Dizi iş ve özel hayat anılarını ayırarak iş-yaşam dengesini beyne yerleştirilen bir çiple ayarlamayı amaçlayan iş yeri Lumon ve burada yaşananları konu ediniyor. İş yerlerinde özel hayatlarıyla ilgili hiçbir şey hatırlamayan karakterlerin yer aldığı ütopik dizinin oyuncu kadrosunda Adam Scott, John Turturro, Patricia Arquette ve Christopher Walken gibi ünlü oyuncular var. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    2. THE REHEARSAL (HBO)

    The Rehearsal, Nathan Fielder'ın yazıp, yönettiği ve başrolde oynadığı Amerikan belgesel-komedi dizisi... Yapım, hiçbir şeyin hayal edildiği gibi gitmediği bir dünyada insanlara kendi hayatlarının provasını yapma şansı veren Nathan Fielder'e odaklanıyor. 2022 yapımı dizinin henüz ilk sezonu ekranlara geldi ancak dizi 2. sezonun da onayını aldı. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    1. BETTER CALL SAUL (AMC)

    2015 yılında AMC'de gösterilmeye başlanan Amerikan suç-drama dizisi Better Call Saul, Breaking Bad'in devamı niteliğinde. Dizi Breaking Bad'den önceki olayları ekrana taşıyor ve düzenbaz avukat Saul Goodman'ın Walter White öncesi maceralarını anlatıyor. 
  • Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

    Time'ın övgüye değer bulduğu diğer diziler ise şöyle:

    Abbott Elementary (ABC), Anne Rice’s Interview with the Vampire (AMC), Barry (HBO), Conversations With Friends (Hulu), The Girl From Plainville (Hulu), Irma Vep (HBO Max), Search Party (HBO Max), Sort Of (HBO Max), What We Do in the Shadows (FX)

     

     

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