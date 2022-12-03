Time dergisi seçti... İşte 2022'nin en iyi 10 dizisi

6. BETTER THINGS (FX)

Time'ın "Hollywood kadın düşmanlığı ve yaş ayrımcılığı üzerine keskin bir yorum. Bekar annelik hakkında şimdiye kadar yapılmış en iyi dizi" yorumunu yaptığı dizi Los Angeles'ta kızlarını yetiştirmeye çalışan Sam Fox'u merkez alıyor.3 kızının hem annesi hem de babası olan Sam, bir yandan kızlarının hayatlarına yön verirken diğer yandan da kendine vakit ayırmaya çalışıyor. 2016 yılından beri ekranlarda olan dizinin şu an için 5 sezonu bulunuyor.