Timothée Chalamet kendi rekorunu kırdı
Timothée Chalamet'nin başrolde yer aldığı devam filmi 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin dünya çapında gişe hasılatı, daha sonra vizyona giren 'Wonka' filmini de geçti
Timothée Chalamet'nin başrolde yer aldığı 'Dune' serisinin ikinci filmi, gişe başarısıyla rekor kırmayı sürdürüyor. 1 Mart'ta gösterime giren ve dünya çapında yaklaşık 631 milyon 320 bin dolarlık hasılat toplayan devam filmi, Timothée Chalamet'nin en çok gişe yapan çalışması oldu.
İkinci 'Dune' filmi olan 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki' oyuncunun başrolde yer aldığı son projesi, 'Wonka'yı da geride bıraktı. 'Wonka', Aralık 2023'te vizyona girdi ve 631 milyon 60 bin dolarlık hasılat topladı.
Filmde 28 yaşındaki Chalamet'nin canlandırdığı Paul Atreides karakteri, kehanetin gösterdiği seçilmiş kişi olarak ailesini yok edenlerden intikam almak için savaşıyor.
ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI
Timothée Chalamet'nin rol aldığı ve eleştirmenlerden olumlu yorum gelen tek filmi 'Dune 2' değil. 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki', Rotten Tomatoes'da yüzde 93 puan almayı başarsa da sinema eleştiri sitesinde ayrıca oyuncunun önceki projelerinden 'Uğur Böceği' (Lady Bird) yüzde 99, 'Küçük Kadınlar' (Little Women) yüzde 95, 'Beni Adınla Çağır' (Call Me by Your Name) ise yüzde 94 puan almıştı.
ÜÇÜNCÜ DUNE FİLMİ GELİYOR
2021'de gösterime giren ilk 'Dune' filmi, dünya çapında 402 milyon dolar hasılat elde etmişti. Yapım şirketi Legendary, Paul Atreides'in galaksiyi fethetmeye nasıl devam ettiğini anlatacak üçüncü film için hazırlıklara başladı. Filmi yine Denis Villeneuve yönetecek. Yapım şirketi, filmin çekimlerine ne zaman başlanacağına dair bilgi vermedi.