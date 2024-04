Timothée Chalamet kendi rekorunu kırdı

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

Timothée Chalamet'nin rol aldığı ve eleştirmenlerden olumlu yorum gelen tek filmi 'Dune 2' değil. 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki', Rotten Tomatoes'da yüzde 93 puan almayı başarsa da sinema eleştiri sitesinde ayrıca oyuncunun önceki projelerinden 'Uğur Böceği' (Lady Bird) yüzde 99, 'Küçük Kadınlar' (Little Women) yüzde 95, 'Beni Adınla Çağır' (Call Me by Your Name) ise yüzde 94 puan almıştı.