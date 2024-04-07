Timothée Chalamet kendi rekorunu kırdı

Timothée Chalamet'nin başrolde yer aldığı 'Dune' serisinin ikinci filmi, gişe başarısıyla rekor kırmayı sürdürüyor. 1 Mart'ta gösterime giren ve dünya çapında yaklaşık 631 milyon 320 bin dolarlık hasılat toplayan devam filmi, Timothée Chalamet'nin en çok gişe yapan çalışması oldu.