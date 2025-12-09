Habertürk
        Timothee Chalamet ve Kylie Jenner çiftinin turuncu uyumu - magazin haberleri

        Timothee Chalamet ve Kylie Jenner çiftinin turuncu uyumu

        Timothee Chalamet ile Kylie Jenner, kırmızı halıya ikinci kez çift olarak çıkışlarında turuncu renk uyumlarıyla dikkat çekti

        Giriş: 09.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.12.2025 - 11:20
        Timothee Chalamet ile Kylie Jenner, ikinci kez kırmızı halıya çift olarak çıkışlarında kıyafet uyumlarıyla dikkat çekti. 29 yaşındaki Chalamet, son filmi 'Marty Supreme'in Los Angeles galasına 28 yaşındaki iki çocuk annesi sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldı.

        Timothee Chalamet, parlak turuncu deri takım elbise, turuncu ipek gömlek ve turuncu botlar giydi. Kylie Jenner ise göğüs hizasında ve belinde üçgen kesimleri olan, yere kadar uzanan turuncu bir elbise giydi. Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Jenner'ın ayakkabıları ve tırnakları da turuncu renkteydi.

        2023'ten bu yana birlikte olmalarına rağmen, bu gala, Kylie Jenner'ın, Timothee Chalamet'ye ikinci kez kırmızı halıda eşlik edişine sahne oldu.

        İkili, mayıs ayında Roma'daki 70. David Di Donatello Ödülleri'nde ilk kez birlikte boy göstermişti. Çift, ilk kırmızı halı gösterisinde baştan aşağı siyah giyinerek birbirlerinin kıyafetlerine uyum sağlamıştı.

        Aslında Kylie Jenner, sevgilisi Timothee Chalamet'ye Altın Küre, BAFTA ve Oscar törenleri ile Chalamet'nin başrol oynadığı Bob Dylan biyografisi 'A Complete Unknown' filmi galasında da eşlik etmişti, ancak çift o etkinliklerde birlikte kırmızı halı pozu vermemişti.

