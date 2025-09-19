Timur, veliaht olarak ortaya çıktı

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı yeni dizisi ‘Veliaht’, dün akşam heyecanı hiç düşmeyen 2'nci bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi.

İddialı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizi 2'nci bölümüyle çok konuşuldu. Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümünün finalinde Timur, Zülfikar Karslı’nın veliahtı oğlu Zafer olarak herkesin karşısına çıktı.

İlk bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan dizi, ikinci bölümüyle; ABC1 20+’da 5,53 izlenme oranı (rating) 16.36 izlenme payı (share), Total de 4,93 izlenme oranı (rating) 14,84 izlenme payı (share) ve AB’de 3,44 izlenme oranı (rating) 12,46 izlenme payı (share) elde ederek ABC1 kategorisinde ikinci oldu.

#resim#1295172#

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan 'Veliaht', 2'nci bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı, FARO ve Gold Yapım imzalı dizi 2'nci bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

REKLAM Hem reytinglerde hem sosyal medyada zirveyi zorlayan diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi saatler boyu X Türkiye’de TT listesinde yer aldı. 'VELİAHT’IN 2'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yayınlanan 2'nci bölümünde veliaht olarak konağa getirilen Timur, başına gelenleri anlamaya çalıştı. Zafer’den umudunu kesen Zülfikar Karslı’nın Timur’u veliaht ilan ederek konağa getirmesi aile içinde büyük bir krize yol açtı. Aile üyeleri tanımadıkları bu adamın konağa gelmesine ve veliaht olarak seçilmesine karşı büyük tepki gösterdi. Özellikle yıllardır otogarın tek varisi olarak görülen Derya, babasının aldığı bu şok edici kararla derinden sarsıldı. Derya ihanete uğramış hissederken Kudret de Zafer’in bunu öğrenmesiyle bir daha toparlanamayacağından endişe etti. Timur ise bilmediği bu eve neden getirildiğini anlamlandırmaya çalışıyordu. Timur, neler olduğunu anlamaya çalıştı REKLAM Bütün bunlar yaşanırken Yahya, otogarda herkesi Zülfikar’a karşı doldurmaya devam etmekteydi. Alttan alta onun kuyusunu kazan Yahya, bir yandan da otogarda yasadışı işlerini yürütmeyi sürdürdü. Bunu fark eden Zülfikar ise Yahya’yı bu konuda sert bir şekilde uyardı.

Zülfikar, Yahya’yı uyardı Reyhan ise tanımadığı bu adamla dışarıda karı-koca rolü oynayacak olmaktan rahatsızdı. Tüm bu yaşananlardan haberi olmayan Zafer’in Timur’la karşılaşması Karslı ailesinin evinde kıyametin kopmasına sebep oldu. Zülfikar Zafer’in tüm korkularına karşı Timur’u da karşısına alıp ikisini yüzleştirdi ve evin dışında Timur’un Zafer olacağını ona söyledi. Zülfikar, Zafer’i gerçeklerle yüzleştirdi Evde sert rüzgarlar eserken Timur Reyhan’ın gerçek hikâyesini merak etmekteydi. Reyhan ise Timur’u kendinden uzak durması konusunda sertçe uyardı. Bir akşam mutfakta karşılaştıklarında Kudret içeri girince Reyhan, Timur’u yanına çekerek görünmemelerini sağladı. Bu sırada Timur ise Reyhan’a yakınlaşıp senin yüzünden buradayım diyerek ilk kez duygularını dile getirdi. REKLAM Timur ile Reyhan’ın yakınlaşması Bütün bunlar olurken Zülfikar Karslı’nın yüklü miktardaki parasının çalındığı ortaya çıktı. Zülfikar’ın en yakınlarının zayıf noktalarını keşfeden Yahya, bu sayede tüm parayı kolayca almıştı. Otogarda Zülfikar ile Yahya arasında çetin savaş devam ederken güce para karşılığında sahip olmak isteyen Yahya’nın planlarını ise bölümün finalinde Timur bozdu. Timur’un son sahnede paralarla Zafer olarak otogarda herkesin karşısına çıkması büyük bir şaşkınlık yaratırken yeni bölümde Timur’un veliaht olarak neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.