TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var!
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı
Ordu'da kaza, saat 08.00 sıralarında Akkuş ilçesine bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkiinde meydana geldi.
SİSLİ HAVADA VİRAJLI YOLDA KAZA
DHA'da yer alan habere göre Necmi Ş., (42) yönetimindeki TIR ile Samet Kocakoç yönetiminde otomobil, sisli havada, virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Samet Kocakoç (22) ile yanındaki Mustafa Kocakoç (56) ile Güllü Kocakoç (50) hayatını kaybetti, İsmail Kocakoç (32), Halime Tonkal (58) ve Abdurrahman Tonkal (8) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.