TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var! - - Güncel Haberler

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var! - - Güncel Haberler

TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var! Ordu'nun Akkuş ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Necmi Ş., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 17.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL