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        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı! | Son dakika haberleri

        TIR'ın altına girdi, şans eseri burnu bile kanamadı!

        Antalya'da bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücünün şans eseri burnu bile kanamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:10
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        TIR'ın altına girdi, burnu bile kanamadı!
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        Antalya'da akşam saatlerinde bir otomobil, geri geri gelen TIR'ın dorsesinin altında kaldı.

        DHA'nın haberine göre kazadan burnu bile kanamadan çıkan otomobilin sürücüsü Gürkan E., "Ben ancak kendimi kurtarabildim" dedi.

        YAVAŞLAYAMADI, DORSENİN ALTINA GİRDİ

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde TIR ile seyir halinde olan Kemal S., ilk aralıktan dönemeyince araçla geri geri gelmeye başladı.

        Bu sırada aynı cadde üzerinde otomobili ile seyir halinde olan Gürkan E., kendisine doğru gelen TIR'ı görünce yavaşlayamadı ve otomobili ile aracın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışma olmadığını, sürücünün yaralanmadığını görünce kaza yerini emniyet ekiplerine teslim etti.

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        "ANCAK KENDİMİ KURTARABİLDİM"

        Hurdaya dönen aracından burnu bile kanamadan çıkan Gürkan E. "TIR geri geri geldi. Önümdeki minibüs çarpmadan sola kırdı, kendisini kurtarabildi. Ben ancak kendimi kurtarabildim" dedi. Trafik polislerinin tutanak tutmalarının ardından otomobil, çekici yardımıyla caddeden çekildi, yol trafiğe açıldı.

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