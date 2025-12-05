TIR'ın dorsesi koptu! Panik yaşandı!
Bilecik'te seyir halinde olan bir TIR'ın dorsesi koptu. Olayda olası bir facia kıl payı atlatıldı
İHA'nın haberine göre kaza, Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik karayolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi.
Gölpazarı'ndan Bilecik istikametine seyir halindeki İsmail K. idaresindeki taş yüklü TIR'ın 'beşinci teker' diye adlandırılan fifth wheeli koptu.
Dorse seyir halinde çekiciden ayrılarak, yok kenarına ön kısmı saplanıp durdu. Olayda yaralanan olmazken, malzeme yüklü TIR'ın başka kazalara sebep olmaması için bölgede jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı.