TIR, ışıkta bekleyen minibüse çarptı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptığı kazada 1'i ağır yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'da Çerkezköy yönüne seyreden Ü.Ö. yönetimindeki TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.U.'nun kullandığı minibüse arkadan çarptı.
Fotoğraf: DHA
Çarpmanın etkisiyle minibüs ve TIR savrulurken, ihbarla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada, minibüste yabancı uyruklu oldukları belirlenen 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, TIR sürücüsü Ü.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.