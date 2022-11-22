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TIR´a çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, arızalandığı için sol şeritte duran TIR´a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Demir ile eşi Hatice Demir, çocukları Mehmet Emin Demir hayatını kaybetti

TIR´a çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Tatil dönüşü feci kaza: 3 ölü
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DHA

Kaza saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık yakınlarında meydana geldi. Mustafa Demir yönetimindeki otomobil, arızalandığı için sol şeritte duran TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Jandarma ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güzergah üzerinde tedbir aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kazada otomobil sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve çocukları Mehmet Emin Demir´in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir ailesinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazanın etkisiyle parçalanan otomobilde bulunan Demir ailesinin eşyaları da yola savruldu.

Demir ailesinin tatil için memleketleri Rize´ye gittikleri ve kazanın İstanbul´a dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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