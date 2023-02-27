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Haberler Sağlık Tiroit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Tiroit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Tiroit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Tiroit ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Tiroit oldukça ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilecek rahatsızlıkların ana sebebini oluşturabilir. Bunlardan birisi de tiroit kanseridir. Eğer böyle durumlar yaşamak istemiyorsanız ya da yaşadıysanız hemen çözüme ulaşmasını istiyorsanız yazıyı çok dikkatli okumalısınız. Böylece tiroit ameliyatı olduktan sonra nelere dikkat etmeniz gerektiğini daha iyi bileceksiniz.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Tiroit Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Tiroit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler? Ayrıca tiroit ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Hemen okumaya başlayın ki detayları öğrenin. Hemen önleminizi alın.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk sorulması gerekenler tiroit ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir sorusu olmalı. Çünkü ancak bu sorunun cevabını bilirseniz sağlıklı bir şekilde iyileşebilirsiniz.

Tiroit ameliyatı sonrası iyileşme süreci için beslenmeniz oldukça önemli. Bu süre içerisinde çok dikkatli beslenmelisiniz.

Tiroit ameliyatı sonrası beslenme kuralları:

  • Sekiz saat sonunda sıvı gıdalar tüketmeye başlayabilirsiniz.
  • Ekstra bir özel beslenme diyeti uygulanmayabilir ama yine de boğazınızdan geçenlere dikkat etmeniz gerekiyor.
  • 24 saat sonrasında normal beslenme düzeninize geçebilirsiniz.
  • Eğer daha önce kullandığınız düzenli ilaçlar varsa devam edebilirsiniz.
  • Çok sıcak ya da soğuk şeyler tüketmemelisiniz.
  • Bol bol su içmelisiniz. Bölgenin nemli kalması gerekiyor.

Eğer bunlara dikkat ederseniz hızlı iyileşebilirsiniz. Tabi tiroit ameliyatı sonrası neler yapılmaz, bunları da bilmelisiniz.

  • Kesinlikle alkol ve sigaradan uzak durmalısınız.
  • Katı gıdalara geçmeden önce vücudunuzun toplanması için birkaç gün verin.
  • Tiroit ameliyatı sonrası banyo için birkaç gün beklemelisiniz.
  • Çok fazla konuşmamaya çalışın ve boğazınızı yormayın. Ameliyatlı bölüm zarar görebilir.

İşte bütün bunlar da dikkat etmeniz gereken diğer bilgiler… Hepsini bir kenara not almayı ihmal etmeyin.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

Tiroit ameliyatı sonrası iyileşme süresi ortalama 10- 12 gündür. Ama bu süre içerisine şikayetleriniz devam edebilir. Buna ek olarak tiroit ameliyatı sonrasında bazı olumsuzluklarla da karşılaşabilirsiniz. Eğer hipertiroidi durumunuz varsa o zaman enfeksiyon görülme ihtimali daha yüksektir. Bu durum da ancak ameliyat sırasında zedelenmeler yaşanırsa gerçekleşebilir.

Buna ek olarak sizler de dikkat etmeniz gerekenleri çok ciddiye almadan davranırsanız ve ameliyatlı bölgeye zarar verirseniz de enfeksiyona sebep olabilirsiniz.

Bütün bunlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Tiroit Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Anlattığımız ameliyatlar ortalama 1- 1,5 saat sürüyor. Çok zorlu bir ameliyat değildir ama fazlasıyla önemlidir. Hastaları rahatsız edecek derecede ağrı yapmazlar ama vücut yapınıza göre de bu değişkenlik gösterebilir. Genel olarak boğazda ağrı ve yutkunmada zorluklar yaşayacaksınız. Bu ağrılar da bir gün sonrasında yavaş yavaş azalacaktır.

Ameliyat sonrasında hasta ilk 8 saati geçirdikten sonra ağızdan beslenebilir. Ama beslenirken de hangi gıdaların alınması gerektiğine dikkat çekmiştik. Bunlara ek olarak;

  • İlk 24 saat içinde taburcu olabilirsiniz
  • İki ya da üç gün içerisinde yutkunma sorununuzu aşabilirsiniz.
  • Patoloji sonucundan sonra hormon ilacı başlanır. Ardından bir ay sonrası için de randevu verilir.
  • Baş ve boyun hareketlerinizde de ağrılarınız sebebiyle kısıtlama yapmayın.

Tiroit ameliyatı sonrasında bunlara dikkat ettiğiniz durumlarda aynı süreci tekrar yaşamanız gerekmeyecek. Aynı zamanda kendinizi daha dinç hissetmek için beslenme düzeniniz içerisine daha fazla vitamin ekleyebilirsiniz. Ne kadar düzgün ve sağlıklı beslenirseniz, boğazınızı zorlamazsanız ancak o şekilde hızlı iyileşebilirsiniz.

Bütün bu önerilerimizi dikkate alın ve bir kenara not edin. Böylece ameliyatınız başarılı geçmiş olacak.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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