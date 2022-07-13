Tiroit İltihabı Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Tiroit İltihabı Belirtileri ve Tedavisi

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Bu içeriğimizde sizler için tiroit iltihabı nedir, neden olur ve nasıl geçer, tiroit iltihabı belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte tiroit iltihabı ile ilgili merak edilenler.

Tiroit İltihabı Nedir?

Tiroit iltihabı nedir diye çok bilinen bir hastalık olmadığı için merak edilmektedir. Tiroit iltihaplarının neredeyse hepsi mikropsuzdur ve tiroit bezinde iltihaplanma anlamına gelmektedir. Ancak pek çok tiroit çeşidi olduğu unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak da tiroit iltihabı değişiklik göstermektedir. Bunlardan ilki “akut süpüratif tiroittir”. Bu tiroit çeşidinde iltihaplanma olduğunda boyunda ağrı ve ateş hissedilmektedir. Bu tip iltihaplanma çok olmasa da bu enfeksiyon türünde kanda da enfeksiyon görülmektedir. İkinci tiroit iltihabı çeşidi ise “Subakut tiroittir”. Buna viral kökenli tiroit iltihabı demek mümkündür. Bu iltihaplanma çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ortaya çıkar ve tiroit bezini etkiler. Bu türde tiroit bezinde büyüme olur ve ağrılara yol açar. Kanda yüksek sedimantasyon oranlarıyla bu iltihap türünün fark edilmesi kolaydır. Zamanında fark edildiğinde bu iltihaplanma kolaylıkla tedavi edilmektedir. Bir diğer tiroit iltihabı da “ağrısız tiroit” olarak bilinmektedir. Çoğunlukla bu iltihaplanma kadınlarda doğum sonrasında oluşur. Belirli bir ağrı hissedilmez ve kanda da enfeksiyona rastlanmaz. Burada iltihaplanma kendisini tiroit bezi hormonunun yükselmesiyle kendisini belli eder. Bazen bazı kişilerde de tersine hormon düşüklüğü de görülebilmektedir. Sonuncu tiroit iltihabı çeşidiyse “hashimoto tiroiti” şeklindedir. Bu aslında bağışıklık sistemi hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu iltihaplanma türünde kişinin tiroit bezi büyür ve tiroit bezi normal işlevini yerine getiremez. Çünkü tiroitler az çalışır. Özellikle bu hastalık kadınlarda daha fazla görülmektedir. Genetik geçmişi de olabilen bir iltihaplanma türüdür.

Genel olarak tiroit iltihabının uzmanların bazıları B12 vitamini eksikliği ve anemiyle de kendisini gösterdiğini ifade etmektedir. Bunun yanı sıra tiroit iltihabı oluştuğunda fazla kilo, halsiz hissetme, saçlarda dökülme, cildin kuruması, algının zayıflaması, geçmeyen kabızlık, ödemler, kalp çarpıntısı, sürekli bir şeyleri unutma, depresyon ve mutsuzluk hissedilebilmektedir.

Tiroit İltihabı Neden Olur?

Tiroit iltihabı neden olur diye sorgulansa da aslında kesin bir neden yoktur. Çoğunlukla tiroit iltihabının stresin tetiklemesiyle oluştuğu belirtilmektedir. Bunun dışında mevsim geçişleri, soğuk algınlığı ve fazla yorulma da iltihabı tetikleyebilmektedir. Tiroit iltihabı çoğunlukla sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde daha fazla görülmektedir.

Tiroit İltihabı Nasıl Geçer?

Tiroit iltihabı nasıl geçer diye merak edenlere kortizon içerikli ilaçlarla ağrı kesicilerin iltihabı hafiflettiğini söyleyebiliriz. Tabi bu ilaçların uzman doktor gözetiminde alınması oldukça önemlidir. Genellikle ilaç desteğiyle iltihap ortalama iki ay içinde düzelmektedir. Fakat bazı kişilerde tiroit iltihabı devam eden bir durum olup tekrarlamaktadır. Bu nedenle uzman doktorlar devam eden tedaviler uygulayabilirler.

Tiroit İltihabı Belirtileri

Tiroit iltihabı belirtileri arasında öne çıkanlar; devam eden halsizlik, yüksek ateş, boğazda ağrı, yutkunmanın zorlaşması ve bazı durumlarda da sesin kısılmasıdır. Bazı durumlarda da kalp çarpıntısı ve sinirlilik de hissedilebilmektedir.

Tiroit İltihabı Tedavisi

Tiroit iltihabı tedavisi için kortizon ve ağrı kesicilerden destek alınmaktadır. İlaçların ortalama iki ay kullanılmasıyla şikayetler azalmaktadır.

Tiroit İltihaplanması Nelere Ağrı Yapar?

Tiroit iltihabında pek çok kişi ağrı hissetmektedir. Bu nedenle tiroit iltihaplanması nelere ağrı yapar diye merak edilmektedir. Özellikle boyun bölgesinde ağrı hissedildiği bilinmektedir. Ayrıca herkeste hastalık aynı şekilde seyretmese de tiroit iltihabı boğaz ağrısına neden olabilmektedir.