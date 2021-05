AA

TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfının sponsorluğunda çevrim içi düzenlenen 35. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası programında konuşan Akkol, iş sağlığı ve güvenliğinin tüm dünyanın odaklandığı bir konu olduğunu söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) raporuna göre yılda 2 milyondan fazla kişinin iş kazası ve meslek hastalığına yenik düştüğünü aktaran Akkol, şöyle konuştu:

"Bu tabii ki her bir çalışma günü için 7 binin üzerinde can demek. Teknolojinin birçok problemi çözebildiği günümüzde bu rakamlar üzücü ve bizim açımızdan kabul edilemez. TİSK ekosistemi bu alanda ve hep duyarlı ve öncü. Üyelerimiz iş sağlığı ve güvenliği konusuna büyük hassasiyet gösteriyor. Bu konuda yakından takip ettiğimiz sektörler var, kaza frekanslarında son 20 yıla dayanan verilerimiz var. Son 20 yılda yüzde 50-60 düzeyinde kaza frekanslarında azalma var. Ancak tabii iş sağlığı ve güvenliğini bir oran ya da oranlar üzerinden görmüyoruz. Çünkü bizim için her rakam bir can. Hedefimiz net bir şekilde sıfır kaza olmalı. Bu hedef doğrultusunda eğitim, kaynak, dijitalleşme, ne gerekiyorsa o alana yatırım yapıyoruz."

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİNCİ ÖNCELİK

Akkol, iş sağlığı ve güvenliğinin TİSK'in her zaman birinci önceliği olduğunu belirterek, konfederasyonları bünyesindeki Mikrocerrahi Vakfının iş sağlığı ve güvenliği alanında çalıştığını vurguladı.

TİSK Mikrocerrahi Vakfının destekleriyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmasından iş kazalarının önlenmesine, iş kazalarına müdahaleden rehabilitasyona kadar sonuç odaklı uygulamalar üzerine çalıştıklarını ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Bunlar arasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü ayrı bir önem taşıyor. Bu kültürü herkese özümsettirebilirsek kazalar yaşanmaz, müdahaleye de gerek duyulmaz. TİSK ekosisteminde 1300'den fazla İSG profesyoneli var ve bunlar dünyanın en gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini aldılar. Mikrocerrahi Vakfımız, bu eğitimleri bu İSG profesyonellerine ücretsiz sundu."

İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini bildiren Akkol, bu konuda ilgili tüm kesimlerin birlikteliğinin önemini vurguladı.

Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kovid-19 salgını sürecinde daha da önem kazanan iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalarıyla işletmelere en iyi şekilde rehberlik ettiğini dile getirdi.