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Titanic (Titatnik) ne zaman battı? Titanic filmi ne zaman çekildi?

Titanic faciasını konu alan Hollywood yapımı Titanic filmi ekrana geldiği her zaman, akıllara korkunç olayı getiriyor. Peki; Titanic (Titanik) ne zaman battı? Titanic filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

11.09.2018 - 23:00 | Güncelleme:

Titanic faciası; Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ın başrollerinde oynadığı Hollywood yapımı Titanic filmi ile tüm dünyanın gündemine gelmişti. Titanic filminin televizyonda yayınlandığı her zaman, Titanic faciası ve Titanic filmi ile ilgili detaylar en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Titanic (Titanik) ne zaman battı? Titanicfilmi ne zaman çekildi? İşte detaylar...

TITANIC (TİTANİK) NE ZAMAN BATTI

2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, 15 Nisan 1912'de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı: 1513 kişi öldü.

TITANIC (TİTANİK) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ

Titanic (Titanik) filmi James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliğini yaptığı, 1997 yılı Amerikan yapımı, epik-romantik filmdir. RMS Titanic'in batışı üzerine kurgulanan filmin başrollerini geminin felaketle sonuçlanan ilk seyahati sırasında aşık olan farklı toplumsal sınıflara mensup iki genci canlandıran Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet paylaşmaktadır.

TITANIC (TİTANİK) FİLM MÜZİĞİ

Titanic film müziği yani My Heart Will Go On, 1997 yapımı Titanik filminin tema şarkısı. Celine Dion tarafından seslendirilmiştir. Şarkı dünya çapındaki listelerde 1 numara olmuştur ve 1998 yılının en çok satan teklisidir. Şarkı Dion'un en ünlü şarkısıdır ve tüm zamanların en çok satan teklilerindendir.

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