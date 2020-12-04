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TİTCK'ten kan sulandırıcı ilaç açıklaması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kan sulandırıcı ürünlere tüm dünyada talebin arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte; bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir. Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

TİTCK'ten kan sulandırıcı ilaç açıklaması
TİTCK'ten kan sulandırıcı ilaç açıklaması
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde üç farklı firmanın kan sulandırıcı ürünleri ruhsatlıdır ve hâlihazırda iki firmanın ürünleri piyasada bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin tedarik süreçleri Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; stok bilgileri İlaç Takip Sistemimiz (İTS) üzerinden an be an takip edilmektedir.

Kan sulandırıcı ürünler, bilinen endikasyonlarının dışında Covid-19 tedavisinde de kullanılmaktadır. Dolayısıyla tüm dünyada bu ilaçlara talep artmıştır. Ülkemizde de ürünlerin bir kısmı hastanelerimize yönlendirilmekte; bu durum serbest eczanelerimiz aracılığıyla hastalarımıza sunulan ürünlerin miktarında, zaman zaman azalmaya yol açabilmektedir.

Ancak kan sulandırıcı ürünlerin piyasada bulunamadığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"TALEPLERİN KISA ZAMANDA KARŞILANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bu süreçte, kan sulandırıcı ürünlerin piyasaya arzını artırmak maksadıyla; artan etken madde fiyatları nedeniyle Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda (FDK) ürünlere üç kez fiyat artışı verilmiştir.

Ayrıca; firmalarla düzenli olarak görüşmeler yapılmakta olup bir firmanın ülkemizde yeni üretim hattı açma talebi Bakanlığımızca desteklenmektedir.

Hem serbest eczanelerimiz üzerinden yapılan talebin, hem de hastanede yatan hastalarımız için yapılan taleplerin kısa zamanda karşılanmasına yönelik tedbirler alınmaktadır.

Bakanlığımız, kan sulandırıcı ilaçlarda olduğu gibi ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçların stok kontrollerini düzenli olarak yapmakta; kritik stok seviyelerinde müdahale etmekte ve zamanında önlemler alarak hastalarımızın ilaca erişimini kesintisiz sağlamaktadır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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