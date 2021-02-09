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TMO: Ocakta yağan kar buğdaya can suyu oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurak geçen 2020'nin ekim, kasım ve aralık aylarının ardından geçen ay meydana gelen kar yağışının İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kıraç alanlarda hububata can suyu olduğunu bildirdi.

TMO: Ocakta yağan kar buğdaya can suyu oldu
AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurak geçen 2020'nin ekim, kasım ve aralık aylarının ardından geçen ay meydana gelen kar yağışının İç Anadolu, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kıraç alanlarda hububata can suyu olduğunu bildirdi.

Temel tarım ürünlerindeki gelişimi yakından takip eden TMO, son yağışlar doğrultusunda ocak ayına ilişkin Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi hazırladı.

AA muhabirinin analizden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde geçen yıla göre buğday ve arpa ekilen alanların yüzde 1 civarında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Makarnalık buğday ekilişinin ise yüzde 5 civarında artacağı öngörülürken, bu oranın Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık yüzde 10, İç Anadolu'da yüzde 4 olması bekleniyor.

Hububat ekilişleri kurak geçen Ekim-Aralık 2020 dönemi nedeniyle gecikirken, özellikle iç kesimlerde ekilişler kuru araziye yapıldı. Ekilişler, Şanlıurfa'da ikinci ürün olarak mısır üretimi yapılan lokal alanlar dışında tamamlanırken, kışlık ekim yapamayan bazı üreticiler ise yazlık buğday ve arpa ile mısır ve ayçiçeği ekimi gerçekleştirecek.

- Ocak sonunda risk ortadan kalktı

Geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları birçok bölgede meteorolojik olarak kurak geçerken, bu yıl ocak ayının ilk haftaları da mevsim normalleri üzerinde sıcak ve kurak geride kaldı ancak daha sonra kar yağışı, don ve serin hava etkili oldu. Ocakta yaşanan bu hava hareketleri bitkide sararmaları beraberinde getirdi.

Ocak ayında alınan kar yağışı İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin iç ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kıraç alanlarda bitkiye can suyu oldu. Bitki çıkışları yüzde 90 gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayından aralığa kadar yaşanan kurak mevsim nedeniyle çıkış yapamayan kıraç alanlardaki risk de ocak sonunda ortadan kalktı. Buna karşın, söz konusu bölgelerde bitki gelişimi bir miktar geriden geliyor.

Geç ekim yapılan kıraç alanlarda çıkış yapamayan yüzde 10'luk kısmın ise gelecek günlerde alınacak yağışlarla toprak yüzeyine çıkacağı tahmin ediliyor.

- Tarımsal kuraklık yok

Analize göre, ülke genelinde bugün itibarıyla tarımsal kuraklık bulunmuyor. Tarımsal kuraklık için nisan ve mayıs ayı yağışlarının durumuna göre bir değerlendirme yapılmasının daha doğru olacağı değerlendiriliyor.

Hububatın durgun dönemde olması nedeniyle su ihtiyacı da minimum düzeyde bulunuyor.

Analizde, bakliyat ekilişlerine ilişkin de değerlendirmelere yer verildi.

Buna göre, kırmızı mercimekte ekilişler devam ederken, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde geçen yıl ekim yapılan alanlara ilave olarak kırmızı mercimeğe yönelim olduğu görüldü. Nohut ekilişinin ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 15 azaldığı belirlendi. Yeşil mercimekte ise ekilişlerin şubat ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

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