TMSF, Türk Ticaret Bankası'nı satışa çıkardı

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'ndaki yüzde 98.49 oranındaki hissesini satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ihale ilanına göre BDDK tarafından 4 Kasım 2021'de faaliyet izni verilen Türk Ticaret Bankası'nın satışa sunulan hisselerinin tamamı için muhammen beden 380 milyon TL olarak belirlendi.

İlanda ihalenin 21 Mart 2023'te saat 10.00'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye'de özel sermayenin kurduğu ilk banka olarak bilinen Türk Ticaret Bankası 1997'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Banka, 1998'de ihaleyle iş insanı Korkmaz Yiğit'e satıldı, ancak ihale kısa süre sonra iptal edildi. Bankanın1 Temmuz 2001'de bankacılık yapma ve mevduat toplama yetkisi kaldırıldı. BDDK 2021'de bankaya yeniden faaliyet izni verdi.