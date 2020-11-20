TNK'den yeni albümün ilk müjdeleyicisi 0:00 / 0:00

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Söz, beste ve düzenlemesi Caner Karamukluoğlu imzası taşıyan "1ileri" ile albüme dair ilk sinyalleri verecek olan TNK, bu şarkıyla iç hesaplaşma yaşayan bir adamın çözüm arayışını esprili bir dille aktarıyor.

Caner Karamukluoğlu, Onur Ertem, Safa Yasin Akyol ve Onur Işıklı'dan oluşan, müzik dünyasının başarılı gruplarından TNK, 4 Aralık'ta yayınlanacak albümdeki 12 şarkıyla farklı tarz ve zamanlardan etkili bir seçkiyi sunarak bütün dikkatleri üzerine çekecek.

TNK sound'undan örnekler sunarak albümün çeşitliliğine göz kırpan "1ileri" şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.