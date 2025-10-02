Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2025 TOBB Nefes Kredisi faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar, hangi bankalar veriyor?

        TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı!

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları başlıyor. Bu noktada TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Bir firma, en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? İşte, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları, ödeme koşulları ve anlaşmalı bankalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 08:39 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan kredi için başvurular 2 Ekim’de başlıyor. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Peki, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar?

        2

        2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu.

        Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.

        3

        TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

        4

        TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?

        İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

        5

        TOBB NEFES KREDİSİ ÖDEME PLANI

        TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.

        6

        TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADE SAYISI

        Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi.

        7

        Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı