TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç? KOBİ'lere 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuruları başlıyor. Bu noktada TOBB Nefes Kredisi faiz oranı, vade sayısı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. Bir firma, en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Peki, TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor? İşte, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları, ödeme koşulları ve anlaşmalı bankalar...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan kredi için başvurular 2 Ekim’de başlıyor. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Peki, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar?
2025 TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre; TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları, 2 Ekim 2025 tarihi itibarıyla başlayacak.
TOBB NEFES KREDİSİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.
TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR, HANGİ BANKALAR VERECEK?
İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.
TOBB NEFES KREDİSİ ÖDEME PLANI
TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak.
TOBB NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI VE VADE SAYISI
Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi.