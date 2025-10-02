Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından oluşturulan TOBB Nefes Kredisi yeni dönem başvuru tarihleri belli oldu. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan kredi için başvurular 2 Ekim’de başlıyor. Söz konusu destek paketi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanından faydalanabilecek. KOBİ'lere can suyu olacak TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Peki, Ekim 2025 TOBB Nefes Kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, faiz oranı yüzde kaç, vade sayısı ne kadar?