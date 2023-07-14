Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        TOÇEV, binlerce çocuğun geleceğine ışık olacak

        "Okumak her çocuğun hakkıdır" diyerek yola çıkan TOÇEV, Payam Ekolojik Badem Köyü projesiyle sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturarak, binlerce çocuğun geleceğine ışık tutuyor. 1800 badem ağacının çocukların geleceğine uzanan yolculuğu için hasat öncesi köy destekçilerini bekliyor

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 15:24
        Binlerce çocuğun geleceğine ışık olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOÇEV, #Okumaİstekli çocukları tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak desteklemeye devam ediyor.

        Çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları tüm kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, yazlık kışlık giyim, hijyen ürünleri gibi temin eden vakıf, bir diğer yandan çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemseyen vakıf geçen sene eylül ayında hayata geçirilen Payam Ekolojik Badem Köyü projesindeki çalışmalarını da hızla sürdürüyor.

        Çocuklara doğayı sevdirmek düşü ve ülke topraklarına çocuklarla sahip çıkma fikrinden ortaya çıkan, 2012 yılında temelini atan ve adını baharın müjdecisi badem ağaçlarından alan Payam Ekolojik Badem Köyü projesi hasat zamanı öncesinde bağışçıların destekleriyle güçlenmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        TOÇEV Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, köyün birçok hedefinin olduğundan bahsederek, “PAYAM Ekolojik Badem Köyü hem çocuklara organik tarım ilkelerini öğrenebilecekleri, uygulayabilecekleri, sağlıklı ve gelişime açık bir yerleşke. Her geçen gün tarım faaliyetlerinin azaldığı Türkiye’de tarım topraklarına sahip çıkacak ve zenginleştirecek. Topraklar sürekli işlendiği, dengeli, canlı ve verimli tutulacağı için ise verimli kalacak. Şimdi bağışçılarımızın destekleriyle köyü hasata hazır hale getirmeye çalışıyoruz” diyor.

        Uzun araştırmalar sonucunda proje için 2012 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde, badem yetiştiriciliğine uygun 53 dönümlük bir arazi seçilmişti.

        Arazinin 30 dönümlük alanında yaklaşık 1.200 badem fidanı ekildikten sonra 2022 yılında da kalan arazide de 600 adet daha badem fidanı toprakla buluştu.

        Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutan vakıf araziye 100 adet meyve ağacı ve lavanta dikimi de gerçekleştirdi. Günümüzde 1.800 adet badem ağacının büyümeye devam ettiği köyde tüm üretim organik tarım ilkelerine göre yürütülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOÇEV
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Antalya 44 dereceyi bekliyor!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Botoks sonrası ölüm davasında karar çıktı!
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Karaciğer yetmezliği nedir, nakil hangi durumda gerekli?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Karaciğer yetmezliği nedir, nakil hangi durumda gerekli?
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti