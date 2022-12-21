Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi
ABONE OL

TOFAŞ: 77 - UCAM Murcia: 87 | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 87-77 mağlup oldu.

TOFAŞ: 77 - UCAM Murcia: 87 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya Pustovyi ve Anderson'un sayılarıyla 6-0 başlayan UCAM Marcia karşısında TOFAŞ, Berke Büyüktuncel ve Bora Satır gibi gençleriyle etkili olunca 5. dakika 6-6 eşitlikle geçti. Konuk ekip, Trice'nin hem dış atışlardan hem de set hücumlarından bulduğu sayılarla oyundaki etkinliğini arttırdı ve ilk periyotu 22-14 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte parkede daha disiplinli bir görüntü sergileyen Bursa temsilcisi, Gray'in bireysel performansının yansımasıyla 14. dakikada farkı 3'e (23-26) indirdi. Konuk ekip, kalan dakikalarda TOFAŞ'a rahat hücum şanslı tanımadı ve soyunma odasına da 40-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe daha tempolu başlayan İspanyol ekibi, Pustovyi ve Bellas ile skor üreterek, 13. dakikada farkı 9'e yükseltti: 39-48. TOFAŞ, bu çeyrek istediği oyunu bir türlü parkeye yansıtamayınca konuk ekip UCAM Murcia farkı korudu ve final periyotuna 65-54 önde girdi.

Son çeyrekte ev sahibi ekip TOFAŞ, geri dönüş için reaksiyon gösteremeyince UCAM Murcia parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Martin Vulic (Hırvatistan)

TOFAŞ: Emre Tanışan, Berke Büyüktuncel 7, Borsa Satır 6, Toure 5, Gray 26, Thompson 7, Tevfik Akdamar, Berk Uğurlu 13, Ege Demir 4, Braimoh 2, Milaknis 7

UCAM Marcia: Bellas 5, Radovic, McFadden 24, Pustovyi 17, Anderson 3, Trice 24, Luther 2, Sakho 2, Diop 4, Jelinek, Rojas 6, Andronikashvili

1. Periyot: 14-22

Devre: 35-40

3. Periyot: 54-65

5 faulle çıkanlar: 37.10 Ege Demir (TOFAŞ), 38.33 Bellas (UCAM Murcia)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sporda GOAT nedir? Neden keçi emojisi kullanılıyor?
FUTBOL Sporda GOAT kelimesi nedir?
Pınar Karşıyaka, AEK'e yenilse de play-in'e kaldı
BASKETBOL Pınar Karşıyaka play-in'e kaldı
Fenerbahçe Alagöz Holding: 83 - Tango Bourges Basket: 64 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Alagöz Holding evinde farklı
Bakan Kasapoğlu: Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız
FUTBOL '' Beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de ...
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı | Euroleague haftanın programı
BASKETBOL THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
NBA'de Nuggets, Grizzlies'i yenerek Batı Konferansı liderliğine yükseldi
BASKETBOL Nuggets, Batı Konferansı liderliğine yükseldi
Legia Varşova - Galatasaray Nef: 76-90 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
Darüşşafaka - Hapoel Bank Yahav: 69-92 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Daçka tur umudunu play-in'e bıraktı
Sinan Güler basketbolculuk kariyerini noktaladı
BASKETBOL Sinan Güler veda etti
NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı
BASKETBOL NBA’de Cedi ve Alperen'den 22 sayı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.