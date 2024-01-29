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        Haberler Sağlık Tohumdan gelen mucize! Kabızlığı kökünden çözüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

        Tohumdan gelen mucize! Kabızlığı kökünden çözüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

        Küçük boyutlarına rağmen sağlık dünyasında büyük bir etki yaratan chia tohumu, mucizevi özellikleriyle tanınarak birçok sağlık sorununa doğal çözümler sunuyor. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için büyük etkiler sunan chia tohumu, sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekliyor. İşte Chia tohumunun faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:10
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        Doğanın şifalı mucizelerinden biri olan chia tohumu, sağlık alanında birçok faydasıyla dikkat çekiyor. Özellikle sindirim sorunlarıyla başa çıkmak isteyenler için ideal bir yardımcı olan chia tohumu, içerdiği lif ve omega-3 yağ asitleri ile kabızlık ve bağışıklık sistemine de olumlu etki ediyor. Bu küçük tohumlar, büyük sağlık avantajları sunarak günlük yaşantımıza kolayca entegre edilebilecek besleyici bir takviye olma özelliğini taşıyor. İşte chia tohumunun faydaları...

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        CHİA TOHUMU FAYDALARI

        Chia tohumunun faydaları şu şekilde sıralanabilir;

        • Gluten hassasiyeti olan kişiler için tüketilen gıdalar oldukça büyük önem taşır. Sağlık için glütensiz gıdaları tercih etmek isteyen kişiler, gönül rahatlığı ile chia tohumu tüketebilir.
        • Chia tohumu antioksidan içeriği ve mineraller ile yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.
        • Vitamin zengini olan chia tohumu cilt sağlığı için çok faydalıdır.
        • Sindirim sistemini düzenleyen bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlık ve hazımsızlığa iyi gelir.
        • Kalp sağlığımı koruyucu özelliği bulunmaktadır.
        • Diyabet hastalarının tedavisi sırasında kullanması tercih edilebilir.
        • Enerji verici özelliği bulunur.
        • Metabolizmayı düzenler.
        • Kemik sağlığının korunmasında yardımcıdır.
        • Kanserle mücadele eder.
        • Vegan tüketim yapan kişilerin sağlıklı beslenmesi için önemlidir.
        • Kilo verme sürecini olumlu destekler. Çünkü lif yapısı yüksektir ve tokluk hissini uzun süre verir.
        • Hamile kadınlar tarafından tüketilebilir.
        • Süt tüketemeyen kişiler için kalsiyum kaynağıdır.
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        CHİA TOHUMU ZARARLARI

        • Chia tohumu yüksek lif kaynağı içerir. Bu yüzden fazla tüketilmemesi gerekir. Aksi halde mide rahatsızlığı meydana gelir.
        • Chia tohumu çok fazla su emen bir gıdadır. Bu yüzden tüketimiyle birlikte bol su da içilmesi ihmal edilmemelidir.
        • Lif tüketiminde sorun yaşayan kişiler fazla chia tohumu tüketirse sindirim sistemi olumsuz etkilenir.
        • Astım ve besin alerjisi olan kişiler chia tohumu tüketmemelidir.
        • Küçük çocukların chia tohumu tüketmesi önerilmez.
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        CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

        Chia tohumunun tüketimi oldukça basit ve kolaydır. Çiğ olarak tüketimi gerçekleştirilen chia tohumu su ile şişer ve smoothilerden salatalara, yoğurttan yulaf ezmesine kadar pek çok farklı yiyeceğin içine eklenerek yenebilir. Bunun yanı sıra hem soslarda hem de çorbalarda da chia tohumunu tüketebilirsiniz. Chia tohumun günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi ise çok önemlidir. Günde tüketilmesi önerilen chia tohumu 1 -2 yemek kaşığı olarak ifade edilmektedir.

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        CHİA TOHUMU BESİN DEĞERİ

        Chia tohumunun 100 gramı 42.1 g karbonhidrat, 30.7 g yağ ve 16.5 g protein içermekte ve ortalama 486 kkal enerji vermektedir. Tohum, elzem yağ asitlerinden a-linolenik asidi (ALA, omega-3) yüksek miktarda içermektedir. Beraberinde kalsiyum, fosfor, potasyum, demir ve magnezyum içeriği yüksektir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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