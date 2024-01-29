Tohumdan gelen mucize! Kabızlığı kökünden çözüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

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CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumunun tüketimi oldukça basit ve kolaydır. Çiğ olarak tüketimi gerçekleştirilen chia tohumu su ile şişer ve smoothilerden salatalara, yoğurttan yulaf ezmesine kadar pek çok farklı yiyeceğin içine eklenerek yenebilir. Bunun yanı sıra hem soslarda hem de çorbalarda da chia tohumunu tüketebilirsiniz. Chia tohumun günlük tüketim miktarına dikkat edilmesi ise çok önemlidir. Günde tüketilmesi önerilen chia tohumu 1 -2 yemek kaşığı olarak ifade edilmektedir.