Tokat'ta ayı saldırısı 1 çocuk yaralı 

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki, Enes Yıldırım ağır yaralandı.
Olay bugün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Batmantaş köyü yakınlarında yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım, oğlu Enes Yıldırım ile birlikte koyun sürüsü otlatmaya gitti. Dönüşte havanın da sisli olmasından dolayı sürünün önünde olan Enes Yıldırım'a ayı saldırdı. Oğlunu göremeyen baba Erdal Yıldırım aramaya başladı. Kısa süre sonra oğlunu yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Ayının pençeleriyle yaralanan çocuk ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-06-06 19:31:59
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