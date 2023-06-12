Tokat'ta selde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı.
Reşadiye ilçesinde dün gece sağanak nedeniyle sel meydana geldi. İlçenin 8 köyünü birbirine bağlayan Vakıf Grup yolu, derelerden gelen çamur ve taşlardan dolayı ulaşıma kapandı. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine sabah saatlerinde ekipler, çalışma başlattı. Tokat Valiliği Reşadiye İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmaların tamamlanmasıyla yol, trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Reşadiye Fatih YILMAZ
2023-06-12 17:54:44
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