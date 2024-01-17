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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:50
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        Tokat´ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3´ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı baskınlarda 40 gram metamfetamin, 806 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ertuğrul Çetin, Sezer Çoban ve Serkan Demir çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. A.T. adli kontrol ile R.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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