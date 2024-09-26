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        Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırıda gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalandı

        TOKAT'ta Sevgi Ginay'ın (36) kendisini takip eden kişi tarafından sırtından bıçakla yaralanmasında şüpheli olarak gözaltına alınan zihinsel engelli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:55
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        Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırıda gözaltındaki kişi serbest kaldı, asıl fail yakalandı
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        TOKAT'ta Sevgi Ginay’ın (36) kendisini takip eden kişi tarafından sırtından bıçakla yaralanmasında şüpheli olarak gözaltına alınan zihinsel engelli M.K., olayla ilgisi olmadığı tespit edilip, serbest bırakıldı. Ekipler, 150 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını tarayıp, asıl şüpheli zihinsel engelli İbrahim B.'yi (25), yakalayıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Sururi Say Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi Sevgi Ginay (36), yürüyerek evine giderken arkasından yaklaşan kişi bıçakla saldırdı. Elinde bıçakla üzerine doğru gelen kişiyi fark eden kadın koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Tökezleyen Ginay, yere düştüğü sırada kendisini takip eden şüpheli, sırtından bıçakladı. Kadının çığlıkları üzerine saldırgan koşarak kaçtı.

        SALDIRI KAMERADA

        Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi Ginay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K.’yi gözaltına aldı. Ancak M.K., olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

        İLAÇ KULLANIYORMUŞ

        60 ev ve iş yerinden 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tarayan polis ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli olarak İbrahim B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırıda kullandığı meyve bıçağını da kaçarken yöresel ürünler pazarının bulunduğu yere attığı tespit edildi. Yüzde 40 zihinsel engelli olduğu ve ilaç kullandığı belirtilen İbrahim B.'nin ifadesinde, ilaçlarını almadığı zaman insanları farklı varlıklar olarak gördüğünü söylediği öğrenildi.

        Bu arada, olay anına ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin şapka taktığı ve olay öncesi caddelerde dolaşırken kameraya yansıdığı anlar yer alıyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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