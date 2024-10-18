Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

        TOKAT'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sadık Bozdemir (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Sadık Bozdemir (23), hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Zile ilçesi Minare-i Sagır Mahallesi, Şeyh Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Bozdemir’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bozdemir ağır yaralanırken, sürücü ise kaza yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bozdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozdemir’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 2 TIR'da 73 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şoför tutuklandı
        Tokat'ta 2 TIR'da 73 kilogram skunk ele geçirildi; 2 şoför tutuklandı
        Tokat'ta yapılan kışlıklar İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi
        Tokat'ta yapılan kışlıklar İstanbul'daki gurbetçilere gönderildi
        Tokat'ta 73 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Tokat'ta 73 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, muhtarlarla buluştu
        Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, muhtarlarla buluştu
        Pazar'da Tepeçaylı Köyü Ceviz Bahçesi Projesi çalışmaları devam ediyor
        Pazar'da Tepeçaylı Köyü Ceviz Bahçesi Projesi çalışmaları devam ediyor
        Bağ evindeki patlamanın davasında HTS kayıtları incelenecek
        Bağ evindeki patlamanın davasında HTS kayıtları incelenecek