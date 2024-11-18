Bakan Kacır: Savunma sanayinde ve havacılıkta millileşme bizim için zorunluluktur (2)

BAKANKACIR, TOKAT'TA TOPLU AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi projelerinin toplu açılış töreninin yapıldığı Gök Medrese'de konuştu. Bakan Kacır, "Bugün kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle sanayiden tarıma, turizmden hayvancılığa pek çok alanda şehrimizde istihdama katkı sağlayacak 7 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her bir projenin şehrimizin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağına inanıyorum. Tesislerimizin şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz, kutlu tarihinden aldığı ilhamla ikinci asra, 'Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attı. AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana, milletimiz için büyük bir gayretle, azimle ve hizmet sevdasıyla çalıştık; çalışmaya da devam ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla son 22 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiye her alanda reform niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri, bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Türkiye'nin otomobili Togg'la milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sadece 22 yıla sığdırdığımız bu asırlık kazanımlar, bize atacağımız yeni adımlarda güç; gerçekleştireceğimiz yeni vizyon projelerinde ise rehber oluyor. Ajandamıza, akıl defterimize yeni çentikler atmanın gayreti içindeyiz, öz güvenine sahibiz" dedi.