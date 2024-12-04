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        Sosyal yardım vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 gözaltı

        TOKAT'ta sosyal yardım vaadiyle 2 kişiye 1 milyon 70 bin lira kredi çektirip kendi hesabına aktaran S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:00
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        Sosyal yardım vaadiyle 1 milyon liralık dolandırıcılığa 2 gözaltı
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        TOKAT’ta sosyal yardım vaadiyle 2 kişiye 1 milyon 70 bin lira kredi çektirip kendi hesabına aktaran S.U. (24) ve S.Y. (30) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internet bankacılığını kullanan 2 kişiyi, ‘Sosyal yardım çıkaracağız’ vaadiyle 1 milyon 70 lira kredi çektirip, kendi hesabına aktararak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis, dolandırıcılığı S.U. (24) ve S.Y.'nin (30) yaptığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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